Copinha Feminina - Neste sábado, às 18h, Grêmio e Flamengo se enfrentam no Pacaembu, em São Paulo, pela final da competição. Esta é a terceira edição do torneio no feminino, que estreou em 2023, com o Flamengo como seu primeiro campeão. Finalíssima - Definida a data do torneio que coloca frente a frente os campeões da Copa América e da Eurocopa. A quarta edição do torneio terá um duelo generacional, Messi e Yamal se enfrentarão no dia 27 de março, às 15h, no Estádio Lusail, no Catar - o mesmo palco da final da Copa do Mundo de 2022. Pré-Libertadores - Botafogo e Bahia já sabem quem vão enfrentar na competição. Os cariocas tem pela frente um representante ainda não definido da Bolívia, enquanto os baianos encaram o O'Higgins, do Chile.Se o Bahia passar para a terceira fase, enfrenta o vencedor do jogo C2: E1 (Representante da Bolívia x Deportivo Táchira (VEN)) x Deportes Tolima (COL).Se o Botafogo avançar à terceira fase, encara o vencedor do jogo C4: Representante do Equador x Argentinos Juniors (ARG). Fluminense - Um dos maiores nomes da história do Fluminense, o zagueiro Thiago Silva, 41 anos, encerrou nesta quinta-feira o seu ciclo nas Laranjeiras. O defensor rescindiu o contrato e publicou uma postagem nas redes sociais onde manifestou o seu amor ao time de coração: "Profundamente grato ao clube". O principal motivo para romper o vínculo atual é a distância da família. Seus dois filhos atuam na base do Chelsea, da Inglaterra. O jogador ainda não indicou se seguirá jogando ou se aposentará, mas há expectativa que ele siga a carreira em algum clube da Europa. Palmeiras - Os paulistas acertaram a contratação definitiva do zagueiro ex-Inter Bruno Fuchs. O jogador, que defendeu o time paulista durante a temporada 2025, estava emprestado pelo Atlético-MG. O novo vínculo do jogador é válido até 2029. Icasa - O clube finalmente recebeu o pagamento de parte da indenização de R$ 80,9 milhões da CBF pelo não acesso à Série A de 2014. O valor é referente a não retirada de pontos do Figueirense, que escalou um jogador suspenso contra o América-MG na Série B de 2013 e teria que perder os pontos da partida. Os catarinenses acabaram em 4° lugar, um ponto acima do Icasa, se classificando para a 1ª divisão, evitando o acesso do clube cearense.