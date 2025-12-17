Copa do Mundo - A Fifa definiu durante a reunião do Conselho antes da final da Copa Intercontinental, as premiações para a Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. A seleção campeã receberá 50 milhões de dólares (cerca de R$ 274 milhões, na cotação atual). O Conselho da Fifa aprovou uma contribuição financeira recorde de 727 milhões de dólares (cerca de R$ 4 bilhões, na cotação atual) a ser distribuída como resultado da Copa do Mundo de 2026. Copa América Feminina - A prefeitura de Porto Alegre manifestou o interesse em sediar a competição do ano que vem. O documento foi encaminhado nesta quarta-feira (17) e assinado pelo prefeito Sebastião Melo, em parceria com o governador Eduardo Leite. O objetivo da capital gaúcha é integrar as cidades-sede, caso o Brasil venha a ser confirmado como país da próxima edição da competição internacional. Além disso, a manifestação cita a disposição da cidade de receber a FIFA Series Feminina, prevista para ocorrer no Brasil, em março e abril de 2026. Fifa - A entidade máxima do futebol impôs sanções significativas à seleção da Malásia após concluir que o país escalou, em partidas oficiais, jogadores que apresentaram documentação falsa para provar elegibilidade nacional. Mundial de Vôlei - O Sada Cruzeiro venceu a primeira no Mundial de Clubes de vôlei masculino. No Ginásio Mangueirinho, em Belém, a equipe mineira bateu o Al Swehly, da Líbia, por 3 sets a 0. As parciais foram de 25/16, 25/11 e 25/21. São Silvestre - Chegando à sua 100ª edição consolidada como a maior prova de rua da América Latina, os números reforçam sua importância. São 55 mil inscritos para a edição deste ano, marcada por crescimento da diversidade regional e avanço da participação feminina. Serão 25.861 corredoras neste ano. As mulheres, portanto, representam 47,02% do total de corredores em 2025, um salto em relação aos 38,44% registrados em 2024. Entre os homens, houve queda proporcional: os corredores passaram de 61,55% em 2024 para 52,98% nesta edição. Netflix - A empresa de streaming anunciou nesta quarta-feira que adicionará um videogame de futebol ao seu portfólio de jogos, em uma ação para aproveitar a Copa do Mundo de 2026 e aprofundar sua investida em games. O jogo de futebol será produzido em associação com o órgão regulador do esporte, a Fifa.