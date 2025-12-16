Campeonato Brasileiro - O Sindicato dos Atletas de Futebol do Rio de Janeiro (Saferj) posicionou-se contra o uso de gramados sintéticos no futebol brasileiro, destacando que causam lesões imediatas e a longo prazo. Alfredo Sampaio, presidente do Saferj, enfatiza a necessidade de ouvir os atletas e propõe padronização para gramados naturais pela CBF. A medida recebe apoio do Flamengo, que pede o fim dos sintéticos em competições da CBF. No campeonato deste ano, cinco estádios usarão esse tipo de gramado. Premier League - Um motorista que feriu mais de 130 pessoas ao atropelar com seu carro uma multidão de torcedores que comemorava o título da Premier League, conquistado pelo Liverpool, foi condenado nesta terça-feira a mais de 21 anos de prisão. Paul Doyle atropelou uma multidão de torcedores com sua minivan em 26 de maio, em dois minutos de terror que só terminaram quando um pedestre entrou no veículo e o forçou a parar. O carro parou sobre as pessoas. PSG - Um tribunal trabalhista de Paris decidiu, nesta terça-feira (16), que o Paris Saint-Germain deve pagar a Kylian Mbappé mais de 60 milhões de euros (em torno de R$ 390 milhões) em uma disputa sobre salários e bônus devidos ao jogador ao término de seu contrato, antes de sua transferência para o Real Madrid em 2024. A decisão da Justiça do Trabalho aconteceu de forma unânime. São Paulo - O clube paulista rescindiu o contrato com o nutrólogo Eduardo Rauen após polêmica envolvendo a indicação de canetas emagrecedoras Mounjaro a jogadores. O fornecedor indicado por Rauen era considerado irregular pela Anvisa, expondo o clube a riscos diversos.