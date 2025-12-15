Copinha feminina - Pelas semifinais da competição, As Mosqueteiras enfrentam o Santos na terça-feira, às 16h, no Ceret, em São Paulo. Enquanto as Gurias Coloradas enfrentam o Flamengo no mesmo dia, às 18h30min, no Canindé. A decisão está marcada para sábado. The Best - Nesta terça-feira, às 14h, ocorrerá a cerimônia de premiação em Doha, no Catar. O gaúcho Raphinha é um dos indicados ao prêmio de melhor jogador da temporada, enquanto no feminino Marta representará o Brasil no de melhor jogadora. O prêmio Púskas, de gol mais bonito, também conta com a nominação de Alerrandro, quando marcou de bicicleta pelo Vitória contra o Cruzeiro na Série A do ano passado. Fluminense - Aos 41 anos, Thiago Silva deixará o Fluminense antes do término de seu contrato, planejando a rescisão com a diretoria. O zagueiro se despediu do elenco após eliminação na Copa do Brasil e considera sua distância da família, que está na Europa. Thiago pode voltar ao Milan ou virar treinador, não descartando nada. São Paulo - Douglas Schwartzmann e Mara Casares (ex-esposa do presidente Julio Casares) deixaram seus cargos no clube após a revelação de um esquema ilegal de venda de camarotes no MorumBis em dias de shows. Um áudio divulgado expôs a prática, admitida por Schwartzmann. O clube informou que vai apurar os fatos e adotar medidas. O caso envolve o uso de um camarote ligado à presidência e pode resultar em punições previstas no estatuto, como suspensão e perda de mandato. Campeonato Italiano - Antes da partida entre Genoa e Inter de Milão, pela 15ª rodada da competição, torcedores das duas equipes entraram em confronto nos arredores do estádio Luigi Ferraris. A confusão começou com o lançamento de bombas de fumaça por fãs do Genoa, seguido de reação dos interistas. A polícia interveio com gás lacrimogêneo. Uma moto e uma van foram incendiadas, e três policiais tiveram ferimentos leves. No jogo, a Inter venceu por 2 a 1 e assumiu a liderança. Falecimento - Gerônimo "Mondragon" dos Santos, ex-lutador do UFC, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira. O corpo foi achado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros no Rio Negro, no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Ele era subsecretário de Segurança Pública da cidade e estava desaparecido desde sábado. Em nota nas redes sociais, a prefeitura local confirmou o falecimento e lamentou o fato.