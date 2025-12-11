Por uma vaga na final, Flamengo encara o Pyramids pela semifinal da Copa Intercontinental

Depois de derrotar o Cruz Azul, do México, por 2 a 1 no Derby das Américas na última quarta-feira (10), o Flamengo volta a campo neste sábado (13), às 14h, para enfrentar o Pyramids, do Egito, no Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, por uma vaga na final da competição. O vencedor da partida fica com o troféu do ‘Challengers Cup’, como é chamada a semifinal, além de ganhar a oportunidade de encarar o PSG, da França, na decisão. O adversário do Flamengo, já passou por duas fases na competição antes de encarar o Rubro-Negro. Em setembro, a equipe bateu o Auckland City, da Nova Zelândia, por 3 a 0, no Cairo. Na sequência, derrotou o Al-Ahli, da Arábia Saudita, por 3 a 1. Fundado em 2008, a equipe disputa o primeiro torneio mundial em sua curta história.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!