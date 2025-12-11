Copa do Brasil - Neste domingo, ocorrem os jogos de volta das semifinais do torneio. O primeiro deles é Corinthians e Cruzeiro, na Neo Química Arena, às 18h, na ida os paulistas venceram por 1 a 0. Já às 20h30min, Fluminense e Vasco jogam novamente no Maracanã. Até o fechamento desta edição, o duelo de ida ainda não havia sido finalizado. Copa do Brasil 2 - A partir da próxima edição, o simples fato de chegar à final da Copa do Brasil já vai valer o esforço de colocar o torneio como uma das prioridades do calendário. No ano que vem, o campeão e o vice terão vagas na Libertadores. Copinha feminina - A dupla Gre-Nal joga neste fim de semana as quartas de final da competição. As Mosqueteiras entram em campo primeiro. Às 15h desta sexta-feira, elas enfrentam o São Paulo, no Canindé. Enquanto as Gurias Coloradas jogam no sábado, às 18h, contra o Corinthians Juventude - O Jaconero anunciou nesta quinta-feira a contratação do técnico Maurício Barbieri para a temporada de 2026. Ele chega para substituir Thiago Carpini, que deixou o comando do clube ao término do Brasileirão, e terá como principal missão o acesso da equipe alviverde à Série A. Ceará - O treinador Léo Condé deixou o comando do Ceará. Ele se despediu da torcida alvinegra e do clube por meio das redes sociais. O técnico lamentou o rebaixamento do Vozão e agradeceu o apoio de "todos que fizeram parte" da trajetória no clube nordestino. Partida beneficente - A Cootravipa e o projeto Tamo Junto by Tinga realizam no dia 14 de dezembro, às 9h30min, o amistoso solidário Heróis da Cidade em Campo, reunindo associados da cooperativa e grandes nomes da história recente de Grêmio e Inter. O evento será no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre, com entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Vôlei - O Vôlei Renata/Campinas se prepara para seu último compromisso do ano em casa, no Ginásio do Taquaral, nesta sexta-feira. A partida contra Juiz de Fora, válida pela última rodada do primeiro turno da Superliga Masculina, promete casa cheia, com ingressos já esgotados. O confronto terá início às 18h30min. O Campinas depende apenas de si para terminar o primeiro turno na liderança do campeonato.