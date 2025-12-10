Copa do Brasil - Nesta quinta-feira, às 20h, o Vasco e o Fluminense se enfrentam no Maracanã pela partida de ida da semifinal do confronto. O vencedor da disputa enfrenta Cruzeiro ou Corinthians na final. A volta está marcada para o domingo, às 20h30min.
Liga dos Campeões - Resultados dos jogos de quarta-feira pela 6ª rodada da fase de liga, Qarabag 2x4 Ajax, Villarreal 2x3 Copenhague, Athletic Bilbao 0x0 PSG, Leverkusen 2x2 Newcastle, Benfica 2x0 Napoli, Borussia Dortmund 2x2 Bodø/Glimt, Club Brugge 0x3 Arsenal, Juventus 2x0 Pafos e Real Madrid 1x2 Manchester City.
Juventude - Em reunião do Conselho Deliberativo na noite de terça-feira, Fábio Pizzamiglio foi reeleito por aclamação para seguir à frente da Diretoria Executiva no biênio 2026/2027.
Libertadores - A Conmebol anunciou, nesta quarta-feira, a data e o horário do sorteio que definirá os confrontos da Pré-Libertadores. O evento está marcado para a próxima quinta-feira, às 12h. Além do Bahia, já garantido nas preliminares do torneio continental, Botafogo e São Paulo acompanham o sorteio, pois, dependendo do campeão da Copa do Brasil, poderão participar desta etapa da competição.
Mundial de Clubes de Vôlei - Uma ventania derrubou a lona no setor VIP da Arena Mercado Livre Pacaembu durante o jogo de vôlei, causando interrupção de transmissão. Uma prestadora de serviços foi levemente ferida e recebeu atendimento; a transmissão precisou improvisar com imagens de celular. Na ocasião, o Praia Clube venceu o Orlando Valkyries por 3 sets a 0 no Mundial de Clubes Feminino, em São Paulo.
Tênis - João Fonseca inicia a temporada 2026 como cabeça de chave no ATP 250 de Brisbane, que começa em 5 de janeiro na Austrália. Fonseca é o sexto melhor ranqueado, enquanto Daniil Medvedev será o cabeça de chave número 1.
Falecimento - Morreu na madrugada desta quarta-feira, em São Paulo, o ídolo do Fluminense Manfrini, aos 75 anos. Natural do bairro da Mooca, na capital paulista, Antônio Monfrini Neto, teve uma passagem marcante pelo Tricolor entre 1973 e 1975. As causas da morte não foram divulgadas. Além de vestir a camisa do Tricolor das Laranjeiras, ele jogou na Ponte Preta, Palmeiras, Botafogo e encerrou sua carreira na Juventus-SP.
