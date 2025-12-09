Do tatame da base ao pódio olímpico: judocas recebem patrocínio do Instituto Moinhos Social

O esporte de alto rendimento e a formação de novos talentos estiveram no centro das atenções em uma manhã marcada por emoção no Centro Social Marista Antônio Bortolini, no Loteamento Santa Terezinha, em Porto Alegre. O Instituto Moinhos Social (IMS), pilar social do Hospital Moinhos de Vento, anunciou oficialmente o patrocínio aos judocas Leonardo Gonçalves e Rafael Godoy de Macedo, medalhistas de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, além de Claiton Faria, atleta em ascensão que conquistou medalha de bronze por equipes no último Mundial Júnior de Judô.Durante a cerimônia de anúncio, os alunos que participam do projeto social mantido pelo IMS fizeram a troca de faixa, realizada pelos seus familiares, atletas profissionais presentes, representantes do Hospital Moinhos de Vento e por funcionários do Centro Social. O evento também contou com a entrega de uma placa de reconhecimento do Sicredi, em homenagem ao apoio institucional.