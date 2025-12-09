Mano Menezes deixa portas abertas em adeus ao Grêmio

Mano Menezes não é mais técnico do Grêmio. Anúncio foi feito pelo treinador em seu Instagram no final da manhã desta terça-feira (9). Cerca de duas horas depois, o Tricolor emitiu uma nota agradecendo seu trabalho. Apesar de não seguir na equipe, o comandante agradeceu a equipe e deixou as portas abertas para um retorno no futuro. O treinador chegou à equipe no dia 21 de abril, exatamente 20 anos após iniciar sua primeira passagem, quando comandou o Grêmio no retorno à 1ª divisão. Dessa vez, a situação não era tão ruim quanto em 2005, mas também era preocupante. Seu antecessor, Gustavo Quinteros, deixou a equipe na 18ª colocação no Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento, em 2º no Grupo D da Sul-Americana e vinha de uma classificação nos pênaltis em cima do Athletic, da segunda divisão, na Copa do Brasil.Nos pontos corridos o impacto foi quase imediato, no segundo jogo na casamata tirou os gaúchos de uma sequência de quatro jogos sem vitória e deu adeus ao Z-4. No entanto, nas copas sofreu eliminações precoces para o Alianza Lima, do Peru, e CSA, que mais tarde foi rebaixado para a Série D.