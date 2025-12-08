Futsal Feminino - A seleção brasileira conquistou, neste domingo, a primeira Copa do Mundo feminina de futsal organizada pela Fifa. Em um jogo duro contra Portugal, nas Filipinas, a equipe dirigida por Wilson Sabóia soube se impor nos momentos decisivos e venceu por 3 a 0.Skate - A brasileira Rayssa Leal se tornou a primeira e única tetracampeã da Liga Mundial de Skate Street, a Street League Skateboarding (SLS), ao vencer o Super Crown neste domingo no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Ela liderou a final de ponta a ponta, manteve a regularidade com notas acima de 8,0. Rayssa é a maior vencedora de sua geração, depois de alcançar feito inédito entre homens e mulheres.Handebol Feminino - Já classificadas, Brasil e Noruega se enfrentaram neste domingo pela liderança do grupo IV na última rodada da fase de grupos. A seleção não foi párea para a atual campeã Olímpica e perdeu por 33 a 14. Agora as brasileiras vão enfrentar a Alemanha nas quartas de final Copinha Feminina - Neste sábado, a dupla GreNal voltou a campo para enfrentar os cabeças de chave de seus respectivos grupos depois de saírem vencedoras da estreia na competição. O Grêmio ficou em 1 a 1 com o Palmeiras, enquanto o embate entre Inter e Palmeiras terminou em 2 a 2. O próximo confronto das coloradas será contra a Minas Brasília-DF nesta terça-feira, às 11h, mais tarde, às 19h, as tricolores pegam a UDA-AL. Gauchão de Futsal - Na primeira partida da final da competição, neste sábado, Atlântico e Passo Fundo fizeram um confronto equilibrado e empataram em 1 a 1, no Caldeirão do Galo, em Erechim. O jogo de volta será no próximo sábado, na Arena Clube Comercial, com vantagem do PFF em caso de prorrogação.São Paulo - Oscar voltou ao CT da Barra Funda pela primeira vez após desmaiar durante a última Data Fifa, em novembro. O camisa 8 ainda não realizou atividades físicas por ordens médicas. Meio campista sofreu um episódio de síncope vasovagal - popularmente conhecida 'síndrome do desmaio' -durante bateria de exames no mês passado e cogita aposentadoria.