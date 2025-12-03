Série A - No fechamento da 37ª rodada, o Cruzeiro recebe o Botafogo, às 19h30min, no Mineirão. Homofobia - Apenas seis dos 20 times que jogam o Brasileirão neste ano têm um camisa 24 no elenco - e todos são goleiros: Aranha [Palmeiras], Fernando Costa [Bragantino], Gustavo Felix [Fluminense], Leo Linck [Botafogo], Anthoni [Internacional] e Thiago Beltrame [Grêmio]. Os outros 14 clubes da elite nacional não têm a camisa 24 utilizada neste momento. Associado ao animal veado no jogo do bicho, o número 24 não é usado em 70% dos times da Série A deste ano. São Paulo - O clube está impedido pela Fifa de realizar transferências por conta do não pagamento de um valor acordado com o empresário do atacante Calleri. O transfer ban já foi oficializado e publicado no site da Fifa e a equipe terá quatro semanas para regularizar a situação antes da abertura da janela de transferências. Botafogo - O Lyon investiga cobranças de “transferências fantasmas” ligadas a jogadores do clube carioca durante a era John Textor. A empresa MCCP antecipou receitas de negociações não registradas na liga francesa envolvendo cinco atletas, dos quais só Thiago Almada foi inscrito. Os valores elevaram a dívida declarada do clube a cerca de € 120 milhões. Textor, afastado do Lyon desde junho, segue no comando do Botafogo via Eagle Football. Peru - O jovem peruano Cliver Huamán, 15 anos, que viralizou ao narrar a final em uma colina nos arredores do Estádio Monumental, em Lima, foi convidado por uma emissora peruana para participar da transmissão de uma partida. Conhecido como Pol Deportes, ele narrou o empate em 1 a 1 entre Sporting Cristal e Alianza Lima em uma das transmissões da emissora multiplataformas L1 Max. Handebol Feminino - No mundial da categoria, o Brasil venceu a Coreia do Sul na 2ª fase por 32 a 25. Com o resultado, chegou a seis pontos no Grupo IV e tem a liderança provisória. Agora vai enfrentar a Angola na sexta-feira, às 11h30min, podendo garantir sua classificação de forma antecipada. Wrestling - O esporte no Brasil terá mudanças no ciclo para Los Angeles 2028, com apoio de técnicos estrangeiros graças a uma parceria entre CBW, COB e CBC. As seleções treinarão com Pedro Rojas e Kazem Firouzja, numa iniciativa inédita que busca elevar o nível dos atletas e promover intercâmbio com treinadores nacionais.