Seleção brasileira - Nesta terça-feira, as meninas do Brasil golearam Portugal por 5 a 0 em amistoso no estádio Municipal de Aveiro, na casa das adversárias. Isabela, Ludmila, Bia Zaneratto, Dudinha e Gabi Zanotti fizeram os gols. Esse foi o último jogo do combinado no ano, que contou com o título da Copa América. Ao todo foram 15 aparições, com apenas duas derrotas para Estados Unidos e França.
Fórmula 1 - Isack Hadjar foi confirmado como companheiro de Max Verstappen na Red Bull. O piloto franco-argelino chega para o lugar de Yuki Tsunoda. Nesta dança das cadeiras, quem ocupa o seu lugar na RB é o jovem inglês Arvid Lindblad, de 18 anos. Já o neozelandês Liam Lawson teve o seu contrato renovado e completa a dupla de pilotos da caçula do grupo para a temporada 2026. Outra novidade é Rafael Câmara. Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, afirmou que o brasileiro de 20 anos poderá terá chances de participar dos treinos livres da equipe italiana em 2026.
Futsal - A seleção brasileira segue firme na busca pelo título da primeira Copa do Mundo feminina da modalidade organizada pela Fifa. Na manhã desta terça-feira, em Manila, nas Filipinas, o Brasil goleou o Japão por 6 a 1 e garantiu vaga na semifinal. Agora, a equipe encara a Espanha na sexta-feira, às 9h30. Argentina e Portugal fazem o outro confronto das semifinais. A decisão do Mundial está marcada para este domingo, às 6h.
Copa SP feminina - Nesta quinta-feira será dado o pontapé da terceira edição feminina do torneio. A primeira fase terá cinco grupos com 4 integrantes cada, os cabeças de chave foram definidos pelo ranking da CBF. Os líderes de cada grupo se classificam, outras três vagas ficam com os três melhores segundos colocados. No grupo B, encabeçado por Ferroviária-SP, o Inter estreia nesta quarta, às 15h, contra o Centro Olímpico-SP. Já o Grêmio compete no grupo D, e encara o Botafogo, também nesta quarta, às 18h.
Reinaldo - Conhecido pela comemoração dos seus gols com os punhos cerrados - em forma de protesto contra a ditadura militar -, o ex-jogador e ídolo do Atlético-MG foi anistiado pelo Conselho da Anistia - órgão de assessoramento direto e imediato do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). A votação, de forma unânime, reconheceu que o ex-camisa 9 foi perseguido durante a ditadura militar no Brasil - entre 1964 e 1985.
