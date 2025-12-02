Grêmio x Fluminense: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Nesta terça-feira (2), às 21h30min, o Grêmio entra em campo na Arena para enfrentar o Fluminense, valendo a esperança de classificação para a Copa Libertadores de 2026. Além da vitória na partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro ser fundamental, o tricolor gaúcho ainda precisa garantir os três pontos na 38ª e última rodada, torcer por resultados paralelos e para que Fluminense ou Cruzeiro conquistem a Copa Brasil.Para conquistar o primeiro passo na jornada em busca do continental, o técnico Mano Menezes terá duas baixas no setor ofensivo. O goleador da equipe no campeonato, Carlos Vinicius, está fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O mesmo acontece com Amuzu. No lugar do centroavante deve entrar André Henrique. Sem o belga-ganês, Willian, Pavón e Alysson disputam as duas últimas vagas no ataque. O primeiro retornou no último jogo, e deve ser opção para o segundo tempo, deixando os outros dois como titulares. Na defesa, Marlon e Kannemann serão reforços. Os jogadores estavam suspensos por decisão do STJD, mas receberam uma liminar e estão liberados para jogar.