Taça Ruy Carlos Ostermann - Após o empate no jogo de ida em 1 a 1, o Brasil-Pel venceu o Aimoré por 2 a 0, na Baixada, e se sagrou campeão da Taça FGF, no domingo. Os gols foram marcados por Murilo Cavalcante e Wesley Santos. A conquista do título marca a transição do Xavante de clube associativo para Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Nacional - Após conquistar o campeonato uruguaio em cima do maior rival, Peñarol, o clube não deixou de lembrar do zagueiro Juan Izquierdo, que morreu em agosto de 2024, em São Paulo, após passar mal num confronto contra o Tricolor no Morumbis, pela Libertadores. No gramado, jogadores e comissão do Nacional estenderam uma bandeira com uma foto do jogador, além de uma postagem nas redes sociais em sua homenagem. Juventus - A Juventus confirmou nesta segunda-feira que o atacante Dusan Vlahovic realizou exames que identificaram uma contusão no adutor da coxa esquerda. Segundo o clube, o sérvio vai passar por mais consultas para que, assim, inicie o tratamento adequado. Vlahovic se lesionou no duelo com o Cagliari, no último sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. Fórmula 1 - Após o GP do Catar, Andrea Kimi Antonelli, de apenas 18 anos, tornou-se alvo de uma onda de ataques nas redes sociais depois de cometer o erro que permitiu a ultrapassagem de Lando Norris na penúltima volta. As mensagens incluíram insultos, preconceito e até ameaças de morte, levando o piloto a retirar sua foto de perfil. A RBR emitiu uma nota de desculpas para Antonelli, lamentando o ocorrido. Falecimento - O tênis e o esporte italiano se despediram nesta segunda-feira de uma de suas maiores referências. Nicola Pietrangeli, bicampeão de Roland Garros em 1959 e 1960 e primeiro italiano a conquistar um título de Grand Slam, faleceu aos 92 anos. Além da carreira vitoriosa, deixou um legado profundo como símbolo da Copa Davis e como nome da arena que muitos consideram “a quadra mais bela do mundo”, no Foro Itálico em Roma. Tênis - Brasileiro mais bem colocado no ranking mundial juvenil, Guto Miguel conquistou o título do ITF J500 de Merida, em quadras de saibro no México. O goiano de 16 anos e 14º do ranking venceu no fim de noite de domingo o norte-americano Keaton Hance, 20º colocado, por duplo 6/1.