LeBron James estreia e é primeiro da história da NBA a jogar 23 temporadas

LeBron James enfim estreou na temporada 2025/26, e já bateu recorde. O astro do Los Angeles Lakers se tornou o primeiro da história da NBA (liga de basquete dos EUA) a atuar por 23 temporadas.
O atleta ultrapassou Vince Carter, que jogou por 22 anos. Ele iniciou a partida contra o Utah Jazz —que terminou com triunfo do Lakers por 140 a 126— como titular.
O astro de 40 anos fez uma partida discreta, anotou 11 pontos e 12 assistências. Mesmo assim, ele assumiu a sexta colocação na lista de líderes de arremessos de três pontos da história da liga, com 2.561, ultrapassando Reggie Miller.
O camisa 23 ainda chegou a 1.293 partidas consecutivas marcando dez ou mais pontos em temporadas regulares. Ele atuou por cerca de 30 minutos no jogo desta terça-feira (18).
O astro ainda viu seu filho Bronny James ganhar alguns minutos na partida e converter uma bola de três pontos. O cestinha da vitória do Lakers foi Luka Doncic, com 37 pontos e 10 assistências.
Lebron James perdeu os primeiros 14 jogos da temporada por conta de dores no nervo ciático. Ele voltou aos treinos na última segunda-feira e brincou sobre sua condição física ao dizer que "meus pulmões estão como os de um bebê recém-nascido".
