Brasil fica só no empate com a Tunísia no último amistoso da temporada

Com apenas três mudanças e sob muita pressão da torcida africana no Decathlon Arena, em Lille, na França, o Brasil ficou só no empate com a Tunísia. O 1 a 1 encerrou o ano da seleção com um resultado aquém do esperado. Antes da Copa do Mundo, os canarinhos terão apenas mais uma data Fifa, quando enfrentarão Croácia e França, nos Estados Unidos, em março do ano que vem.

Os minutos iniciais davam sinais que a partida não terminaria sem gols. Tanto Brasil quanto Tunísia buscavam o ataque o tempo inteiro. Mas foram os adversários que saíram na frente. Aos 22, Wesley errou o domínio e a bola sobrou para Abdi, que lançou Mastouri. O atacante tocou na saída do goleiro e abriu o placar.



Atrás no marcador, a seleção finalmente acordou e passou a sufocar a Tunísia. Aos 39, a pressão deu resultado: Estevão alçou na área e Bronn afastou. O árbitro francês Jérome Brisard precisou do VAR para assinalar mão do zagueiro dentro da área, pênalti. Estevão, com apenas 18 anos, teve personalidade para deslocar Dahmen e deixar tudo igual. Aos 47, o juiz apitou o fim da primeira etapa.



No retorno para o segundo tempo, a seleção manteve o ímpeto ofensivo, enquanto a Tunísia assustava nos contra-ataques. Aos 30 minutos, o Brasil teve uma chance de ouro para sair com a vitória. Vitor Roque roubou a bola dentro da área e só foi parado com um puxão, mais um pênalti. Dessa vez, Paquetá foi para a cobrança e isolou a bola. Aos 49, Estêvão ainda teve a última chance, mas parou na trave. Após a jogada, o árbitro apontou o meio de campo para decretar o empate.



Brasil (1) - Bento, Welsey (Danilo), Marquinhos, Militão e Caio Henrique; Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães (Lucas Paquetá); Rodrygo (Luiz Henrique), Vini Jr., Matheus Cunha (Vitor Roque) e Estêvão. Técnico: Carlo Ancelotti.

Tunisia (1) - Dahmen; Meriah, Talbie e Bronn; Valery, Sassi, Skhiri, Hannibal (Chaouat) e Abdi (Ben Quanes); Saad (Achouri) e Mastouri (Gharbi). Técnico: Sami Trabelsi.

Árbitro - Jérome Brisard (FRA).