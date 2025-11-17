Inter se aproxima do Z-4 durante data Fifa e antecipa viagem para o Nordeste

O improvável triunfo do Santos sobre o Palmeiras, no último sábado (15), aumentou ainda mais a pressão sobre o Inter durante a parada para a data Fifa. Apesar de seguir em 15º no Campeonato Brasileiro, com 37 pontos, o resultado diminuiu a distância para o Z-4 de quatro para dois pontos. As chances de rebaixamento também aumentaram. Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade que era de 16,8% passou a ser de 21,6%.

LEIA TAMBÉM: Itália vive novo drama e corre o risco de ficar fora de terceira Copa seguida

Ainda segundo a UFMG, para se garantir fora da zona do rebaixamento, é necessário alcançar a marca dos 48 pontos. No entanto, se chegar aos 45, a chance é menos de 1%. O número é tratado historicamente como a linha de corte para a permanência na Série A. Desde que o Brasileirão passou ao formato atual, a única exceção foi o Coritiba, que em 2009 ficou atrás do Fluminense, com 46. O Colorado ainda disputa cinco jogos até o final da competição.



O primeiro desses confrontos será o embate com o Ceará, nesta quinta-feira (20), às 21h30min, em Fortaleza. Para aumentar a concentração e o clima de decisão para o duelo, a direção antecipou a viagem para esta terça-feira. O técnico Ramón Díaz vem mobilizando o grupo para tratar o embate como uma final. O treinador ainda tenta contar com a dupla de colombianos convocados. Nesta quarta-feira (19), pela manhã, Borré e Carbonero vão viajar do EUA, onde a seleção da Colômbia enfrenta a Austrália, direto para Fortaleza, com previsão de chegada para a noite do mesmo dia.