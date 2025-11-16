Grêmio sai na frente do Juventude em decisão do Gauchão feminino

Na tarde quente deste domingo (16), o Grêmio venceu o Juventude por 3 a 0 no jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho feminino, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com o resultado, o Tricolor pode perder por até 2 a 0 no embate decisivo na Arena, no próximo domingo, às 10h30min, que ainda erguerá o troféu da competição.



Os primeiros minutos foram marcados pelo equilíbrio entre as duas equipes, que buscavam o gol o tempo inteiro. Tanto Grêmio quanto Juventude tiveram boas chances, mas acabaram pecando nas finalizações. O cenário mudou a partir dos 25 minutos: as gremistas encaixaram seu jogo e passaram a acumular finalizações. A pressão, no entanto, só foi surtir efeito no fim do primeiro tempo.



Aos 44, Montoya recebeu lateral na área e tentou cruzar. A bola bateu no travessão e, na sobra, Giovaninha apenas empurrou para o fundo da rede. Três minutos depois, Camila Pini soltou um 'pombo sem asas' para ampliar o marcador. No último lance do primeiro tempo, as donas da casa quase revidaram, mas por capricho do destino o chute de Dani Silva parou na trave.



A segunda começou parecida com a primeira, e o equilíbrio voltou a reinar em campo. E, de novo, só quase no apito final a rede voltaria a balançar. Aos 50, Maria Días escapou pela ponta direita e cruzou para Yamila Rodríguez que, na pequena área, só encostou para dar números finais à partida.