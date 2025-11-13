Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesSeleção Brasileira

Publicada em 13 de Novembro de 2025 às 18:43

Ancelotti esboça time com poucas novidades para duelo contra Senegal

Seleção brasileira se prepara para confronto decisivo com Senegal neste sábado

Seleção brasileira se prepara para confronto decisivo com Senegal neste sábado

Rafael Ribeiro/CBF/JC
Compartilhe:
Filipe Plentz Munari
A seleção brasileira está na reta final de preparação para o jogo contra Senegal, sábado (15), às 13h. O técnico Carlo Ancelotti comandou o penúltimo treino nesta quinta-feira e já começou a esboçar o time para o primeiro confronto desta Data Fifa. As novidades para este penúltimo teste do ano podem ser Ederson no gol e Caio Henrique na lateral-esquerda.
A seleção brasileira está na reta final de preparação para o jogo contra Senegal, sábado (15), às 13h. O técnico Carlo Ancelotti comandou o penúltimo treino nesta quinta-feira e já começou a esboçar o time para o primeiro confronto desta Data Fifa. As novidades para este penúltimo teste do ano podem ser Ederson no gol e Caio Henrique na lateral-esquerda.
A atividade aconteceu no CT do Arsenal, na Inglaterra. Após o aquecimento, a comissão dividiu o elenco e entregou coletes para dez jogadores de linha: Marquinhos, Gabriel Magalhães, Wesley, Caio Henrique, Fabinho, Bruno Guimarães, Rodrygo, Luiz Henrique, Vini Jr e Vitor Roque. A seleção realiza um último treino nesta sexta e o técnico italiano concederá uma coletiva de imprensa.
Figura constante nas convocações, Alex Sandro deu uma coletiva de imprensa e falou sobre a convicção das escolhas de Ancelotti que vão muito além dos 90 minutos em campo e por isso, aproveita a oportunidade. “Cada minuto vale muito neste período. Ter ficado fora desses quatro jogos parece que é pouco, mas às vezes é muito. São muitos dias de treinos não só no campo, mas os vídeos ajudam muito”, afirmou.
Além de Alex Sandro, seu adversário na final da Libertadores, Vitor Roque, também concedeu coletiva e afirmou que o retorno ao futebol brasileiro não foi um passo atrás na carreira. “Fui para Europa muito cedo. Aprendi muito e penso da mesma forma. Voltar ao futebol brasileiro não é um passo atrás. Às vezes tem que dar um passo atrás para dois a frente. O Luiz Henrique é um exemplo mesmo. Voltou para ganhar títulos, e espero ganhar também”, comentou o atacante.
Com isso, a provável escalação da Amarelinha deve ter Ederson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Caio Henrique; Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães; Estevão, Rodrygo e Vini Jr; João Pedro. 

Notícias relacionadas