Ancelotti esboça time com poucas novidades para duelo contra Senegal

A seleção brasileira está na reta final de preparação para o jogo contra Senegal, sábado (15), às 13h. O técnico Carlo Ancelotti comandou o penúltimo treino nesta quinta-feira e já começou a esboçar o time para o primeiro confronto desta Data Fifa. As novidades para este penúltimo teste do ano podem ser Ederson no gol e Caio Henrique na lateral-esquerda.

A atividade aconteceu no CT do Arsenal, na Inglaterra. Após o aquecimento, a comissão dividiu o elenco e entregou coletes para dez jogadores de linha: Marquinhos, Gabriel Magalhães, Wesley, Caio Henrique, Fabinho, Bruno Guimarães, Rodrygo, Luiz Henrique, Vini Jr e Vitor Roque. A seleção realiza um último treino nesta sexta e o técnico italiano concederá uma coletiva de imprensa.

Figura constante nas convocações, Alex Sandro deu uma coletiva de imprensa e falou sobre a convicção das escolhas de Ancelotti que vão muito além dos 90 minutos em campo e por isso, aproveita a oportunidade. “Cada minuto vale muito neste período. Ter ficado fora desses quatro jogos parece que é pouco, mas às vezes é muito. São muitos dias de treinos não só no campo, mas os vídeos ajudam muito”, afirmou.

Além de Alex Sandro, seu adversário na final da Libertadores, Vitor Roque, também concedeu coletiva e afirmou que o retorno ao futebol brasileiro não foi um passo atrás na carreira. “Fui para Europa muito cedo. Aprendi muito e penso da mesma forma. Voltar ao futebol brasileiro não é um passo atrás. Às vezes tem que dar um passo atrás para dois a frente. O Luiz Henrique é um exemplo mesmo. Voltou para ganhar títulos, e espero ganhar também”, comentou o atacante.