Ingressos para o Rio Open esgotam em menos de duas horas; Fonseca está confirmado

A venda geral de ingressos para o Rio Open iniciou nesta terça-feira (11), e os ingressos se esgotaram em menos de duas horas. O torneio de tênis está marcado para ocorrer entre os dias 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro (RJ) e terá estrelas como João Fonseca, Lorenzo Musetti e Gael Monfils. A abertura da venda aconteceu ao meio-dia (de Brasília), e às 13h19 (de Brasília), o perfil oficial do evento decretou "vendas encerradas". Os valores das entradas variavam entre R$ 60,00 (no 1º dia das classificatórias) a R$ 920,00 (para a final).

A alta procura está relacionada tanto ao nível do evento quanto a presença de nomes como João Fonseca. O Rio Open foi o primeiro campeonato de tênis do Brasil a entrar para a série do ATP 500. O número 24 do ranking mundial está confirmado no Rio Open desde o início de outubro. A lista final de atletas que disputarão o torneio será divulgada em janeiro de 2026.

Cada comprador poderia adquirir até quatro ingressos por sessão por CPF. Toda a comercialização é feita pelo site da Eventim, que dará parcelamentos de até 4x sem juros para os interessados. Era possível adquirir entradas desde a última terça-feira (4). Isso porque clientes "Claro Multi" que estão cadastrados no "Claro Clube" e clientes do Banco XP tiveram prioridade na compra.