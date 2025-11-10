Liga dos Campeões Feminina - Jogos de terça-feira, pela 3ª rodada da fase de liga. Às 14h45min, jogam Roma x Vålerenga-NOR. Já às 17h, se enfrentam: Lyonnes x Wolfsburg, Real Madrid x Paris e St. Pölten-AUS x Chelsea. Seleção Brasileira - A equipe começou ontem as atividades da Data Fifa no CT do Arsenal, em St. Albans, ao norte de Londres. A capital inglesa receberá o duelo amistoso de sábado, marcado para o Emirates Stadium; dia 18, a seleção enfrentará a Tunísia, em Lille, na França. Apesar de 19 jogadores já terem se apresentado, apenas 12 jogadores participaram do primeiro treino. Amanhã, o italiano já deve ter o elenco completo a disposição. Racismo - Durante um campeonato de futebol soçaite em Uberlândia (MG), um menino de 8 anos e um homem que assistia aos jogos, sofreram atos de injúria racial de torcedores rivais. Duas mulheres, uma de 31 e outra de 38 anos, foram detidas no local, conduzidas à delegacia e tiveram a prisão ratificada em flagrante, autuadas pelo crime de Injúria Racial. Elas estão presas na Penitenciária Pimenta da Veiga. No entanto, uma decisão judicial concedeu a liberdade provisória a ambas. Elas devem deixar a prisão nesta terça-feira. Skate - Gui Khury vai construir uma pista de skate park no quintal da casa da avó, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, para treinar visando as Olimpíadas de Los Angeles 2028. O jovem de 16 anos, que já é considerado um dos maiores nomes da história do skate vertical, tem tudo para entrar nos livros de História como um ícone também do skate park, prova que é olímpica. MMA - Godofredo "Pepey" Castro, lutador brasileiro de MMA, foi encontrado morto em uma prisão na Flórida, nos Estados Unidos, neste domingo. Ele estava detido na unidade prisional desde o dia 30 de junho, por violência doméstica contra a mulher. A causa da morte ainda não foi esclarecida. Flamengo - O julgamento do atacante Bruno Henrique, foi interrompido no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), após o pedido de vista feito pelo auditor Marco Aurélio Choy. O caso será retomado na próxima quinta-feira, às 15h, em sessão única. No momento da interrupção, o jogador já tinha recebido um voto favorável, justamente do relator do processo, Sérgio Furtado Coelho.