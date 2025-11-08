Ancelotti convoca John para amistosos contra Senegal e Tunísia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou neste sábado (8) a convocação de John, goleiro do Nottingham Forest, para os jogos amistosos da seleção brasileira contra Senegal e Tunísia, em novembro. Ex-Inter e Botafogo, o goleiro foi chamado para substituir Hugo Souza, do Corinthians, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante partida contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo (2).

John havia recebido a primeira convocação para a seleção em outubro, para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Na ocasião, substituiu Ederson, também lesionado. O próprio Ederson, do Fenerbahçe, já recuperado, além de Bento, do Al Nassr, são os outros nomes para a posição no grupo.

Vindo de uma derrota de virada para o Japão, a equipe nacional enfrenta os senegaleses no dia 15 de novembro, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, às 13h (horário de Brasília). Na sequência, viaja até a França para encarar a seleção tunisiana no dia 18, no Decathlon Stadium, em Lille, às 16h30. Os amistosos serão os dois últimos jogos do Brasil neste ano.

Os próximos jogos devem servir para Carlo Ancelotti fazer os últimos testes antes da Copa do Mundo. Após os amistosos contra as seleções africanas, o Brasil terá apenas mais uma janela para se reunir antes do Mundial, em março, quando o treinador já pretende ter um grupo mais próximo daquele que deve levar ao torneio.

Confira a lista de convocados

Goleiros

Bento (Al Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

John (Nottingham Forest)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Luciano Juba (Bahia)

Paulo Henrique (Vasco)

Wesley (Roma)

Éder Militão (Real Madrid)

Danilo (Flamengo)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Meio-campistas

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Al Ittihad)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

Estêvão (Chelsea)

João Pedro (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Vitor Roque (Palmeiras)