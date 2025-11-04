Vitória x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter vai a Salvador enfrentar o Vitória no Barradão pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, às 19h, para espantar o risco de rebaixamento. Os baianos ocupam a 17ª, cinco pontos atrás do Colorado, e são o primeiro clube no Z-4. Uma vitória gaúcha colocaria o time a oito pontos da zona da degola.



Já um triunfo do Leão da Barra, no entanto, diminui a distância para dois pontos e liga o alerta no Beira-Rio. Para voltar a conquistar três pontos, o que não acontece há três jogos, o técnico Ramón Díaz terá que armar um ataque sem Borré, que está suspenso pelo terceiro amarelo. Vitinho e Ricardo Mathias são as principais opções. Alan Patrick também aparece como opção como um falso nove. Outra dúvida é se Carbonero volta à equipe titular. O colombiano ficou no banco nos últimos dois embates por opção do treinador. Quem entrar terá que quebrar o jejum de três jogos dos colorados sem gols.



O Vitória chega para o jogo de duas derrotas consecutivas. Para tentar a retomada, o técnico Jair Ventura não contará com o zagueiro Zé Marcos, suspenso. Lucas Halter, que cumpriu suspensão, volta em seu lugar. O mistério está por conta de Matheusinho, que deixou o jogo de sábado, contra o Cruzeiro, ainda no primeiro tempo, por causa de uma pancada.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Inter - Ivan; Vitão, Juninho e Clayton Sampaio; Bruno Gomes, Luis Otávio (Bruno Henrique), Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Carbonero e Vitinho (Ricardo Mathias).



Vitória - Thiago Couto; Neris, Lucas Halter e Camutanga; Erick, Dudu, Willian, Matheusinho (Renzo López) e Maykon Jesus; Cantalapiedra e Renato Kayzer.



Arbitragem - Felipe Fernandes de Lima (MG) será auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG). No VAR, Rodrigo Nunes de Sá (RJ).



SERVIÇO VITÓRIA X INTER



Local: Estádio Barradão, Salvador BA;



Transmissão: Premiere;



Data e Hora: Quarta-feira (5), às 19h.