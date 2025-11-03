Notas esportivas

Série B - Jogos da 33ª rodada: Coritiba 0x0 CRB, Atlético-GO 2x1 Paysandu, Ferroviária 0x0 Criciúma, Goiás 0x1 Athletico-PR, Avaí 2x1 Athletic-MG, Amazonas ?x? Cuiabá. Os jogos Remo x Chapecoense e Operário-PR x Vila Nova não haviam encerrado até o fechamento da edição. Hoje, às 19h, tem América-MG x Novorizontino e Volta Redonda x Botafogo-SP.

Futebol feminino - Grêmio e Juventude farão uma decisão inédita no Gauchão Feminino. No sábado, as Mosqueteiras venceram o Brasil de Farroupilha por 1 a 0, na Arena (ida 0x0), enquanto o Juventude perdeu para o Inter por 2 a 0 no Sesc Campestre, em Porto Alegre, mas conseguiu a vaga nos pênaltis, por 3 a 2. Datas e horários das finais ainda serão anunciados pela Federação Gaúcha de Futebol.

Apostas esportivas - A Federação Turca de Futebol suspendeu 149 árbitros e assistentes por sua suposta ligação com escândalo de apostas junto às ligas profissionais de futebol. A entidade informou na sexta-feira que agências determinaram que 371 dos 571 árbitros em atividade possuíam pelo menos uma conta em uma casa de apostas - desses, 152 fizeram ao menos uma aposta em jogos de futebol. As sanções têm duração de oito a doze meses.

Tênis - O indiano Rohan Bopanna anunciou no sábado sua aposentadoria, aos 45 anos. Especialista em duplas, ele foi o mais velho tenista a alcançar o topo do ranking mundial (simples ou duplas) e chegou ao posto ao vencer o Aberto da Austrália em 2024 ao lado do australiano Mattew Ebden, aos 43 anos e 331 dias.

Vôlei - O Pinheiros anunciou, na sexta-feira, a contratação de Jaqueline Carvalho, a Jaque, campeã olímpica de vôlei em Pequim-2008 e Londres-2012. Aos 41 anos, a ponteira, que estava aposentada desde setembro de 2023, assinou contrato para jogar a Superliga B na temporada 2025/2026.