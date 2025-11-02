GP de São Paulo terá hino com Thiaguinho e arquibancadas de Paris 2024

A organização do Grande Prêmio de São Paulo de F1, em parceria com a prefeitura da capital paulista, anunciou novidades no Autódromo de Interlagos. Além das reformas e da implementação de arquibancadas importadas, a programação da Fan Zone também foi destrinchada. O hino nacional será cantado por Thiaguinho, antes da largada no domingo. O cantor também se apresentará na Fan Zone do GP, junto com outras atrações musicais.

A organização também investiu na expansão de arquibancadas, que foram importadas de Paris. Inclusive, as estruturas são as mesmas usadas durante os Jogos Olímpicos de 2024, na capital francesa. São 9 mil novos lugares no local, contando com essas arquibancadas.

"A Fórmula 1 está acrescentando arquibancadas da França para dar mais qualidade. É um autódromo integrado e unido. Hoje, quando você vai vir à televisão, vai assistir uma partida de futebol com estádios bonitos, né? Junto com a Prefeitura, temos apoiado o Autódromo, para poder projetar uma imagem assim para o mundo", disse Alan Adler, CEO do GP de São Paulo.

A crescente demanda por ingressos foi a motivação para a organização, que registrou 1.200 ingressos vendidos em menos de um minuto, na tarde desta quarta-feira (29). A fila de espera para os lugares adicionais era de 30 mil pessoas na tela tentando comprar.

Diante desse cenário e do grande interesse dos fãs, o planejamento inclui a expansão da capacidade do autódromo para os próximos anos. O prefeito Ricardo Nunes, que esteve presente na coletiva, comentou que, com os investimentos realizados, que superam os R$ 500 milhões, o Autódromo de Interlagos atingirá a capacidade de até 100 mil lugares.

No que diz respeito aos acessos, a organização está focada no planejamento para evitar problemas recorrentes, como as longas filas da edição anterior. O planejamento inclui a adição de todos os portões, o aumento do fluxo e a revisão do acesso de veículos. Alan Adler também destacou que a organização ampliou vários portões, adicionando 60% a mais de catracas para facilitar a entrada.

PROGRAMAÇÃO FAN ZONE

A Fan Zone estará funcionando todos os dias, com shows de artistas brasileiros. A expectativa é que o espaço receba 30 mil pessoas.

Sexta-feira: Seu Jorge.

Sábado: Matheus e Kauan.

Domingo: Thiaguinho