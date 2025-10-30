Série B - Pela 35ª rodada se enfrentam nesta sexta-feira às 19h, Atlético-GO x Paysandu e Coritiba x CRB, já, às 21h35min, tem Ferroviária x Criciúma. No sábado, às 16h, jogam Goiás x Athletico-PR e, às 18h30min, Avaí x Athletic-MG. E no domingo, às 16h, tem o confronto entre Amazonas x Cuiabá, e, às 18h30min, disputam Remo x Chapecoense. Fechando o final de semana, às 20h30min, Operário-PR x Vila Nova-GO. Coritiba, 60 pontos, Chapecoense, Remo (57), Goiás e Novorizontino (55) formam o G-5. Gauchão Feminino - Neste sábado, tem os jogos da volta da semifinal da competição. O Grêmio enfrenta o Brasil de Farroupilha, na Arena, às 11h. Na ida, as equipes empataram em 0 a 0. Já às 15h, o Inter recebe o Juventude, no SESC Protásio Alves. No primeiro jogo, as Gurias Jaconeras venceram por 2 a 0 e podem perder por até um gol de diferença para avançar à grande final. Juventus - A equipe italiana anunciou a contratação de Luciano Spalletti até o final da temporada. O treinador acertou um vínculo de oito meses com possibilidade de prorrogação por mais duas temporadas caso a equipe de Turim se classifique para a Champions League. Spalletti é o terceiro técnico da Velha Senhora no ano e estava desempregado há quatro meses, quando deixou a seleção italiana. NBA - Foi aprovado na quinta-feira a venda do Los Angeles Lakers para Mark Walter, CEO da TWG Global, ele passa a deter a parte majoritária da franquia americana. A notícia foi confirmada através de um comunicado oficial emitido pela NBA. A oficialização da venda marca o fim da dinastia da família Buss à frente da equipe. No comando desde 1979, eles estão se desfazendo da franquia com 11 campeonatos conquistados. Tênis - João Fonseca desistiu do ATP 250 de Atenas e não joga mais nesta temporada. De acordo com a assessoria do jogador, uma lombalgia foi a responsável por encerrar um pouco mais cedo o ano do atleta, que durante sua estreia em Paris já havia demonstrado um desconforto na região, pedindo atendimento médico na vitória de virada sobre o canadense Denis Shapovalov. MMA - O ex-lutador Deiveson Figueiredo sofreu um acidente de carro na manhã de quinta-feira, em Belém. O ex-campeão do peso-mosca do UFC estava dentro do seu carro, quando foi atingido por outro em alta velocidade. Ele afirmou que seu veículo capotou várias vezes após a colisão. Figueiredo saiu praticamente ileso da situação.