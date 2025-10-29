Libertadores - No outro lado da chave, o Palmeiras recebe a LDU, do Equador, no Allianz Parque, às 21h30min, pelo jogo de volta da competição. A missão do Palestra é difícil já que perdeu a ida por 3 a 0 e terá que reverter o placar diante de sua torcida. Sul-Americana - Após se classificar superando o Independiente del Valle, o Atlético-MG conhecerá o seu adversário na final na noite desta quinta. O confronto entre Lanús e Universidad de Chile ocorre às 19h, na Argentina. As equipes empataram em 2 a 2 na ida, em Santiago. A final será disputada em Assunção, no Paraguai, no dia 22 de novembro. Endrick - O Lyon, da França, iniciou os contatos para ter o jogador por empréstimo na próxima janela. Sem espaço com Xabi Alonso no Real Madrid, o brasileiro busca oportunidade para jogar e convencer Carlo Ancelotti, comandante da seleção. Vôlei - A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) confirmou que São Paulo será a cidade-sede do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino, que acontece em dezembro. Será a primeira vez desde 1994 que a competição volta a ser disputada no Brasil. Osasco São Cristovão Saúde e Dentil/Praia Clube são as equipes brasileiras confirmadas no torneio. Vôlei 2 - A Confederação Brasileira de Voleibol e a Volt Sport, empresa de material esportivo, lançaram uma camiseta em homenagem ao mês da Consciência Negra, sendo a primeira vez que a entidade lança um uniforme em alusão à data. Parte da renda obtida será destinada a uma instituição que atua na promoção da equidade racial. MMA - O UFC anunciou que a partir de 2026, as lutas da principal organização de MMA do mundo serão transmitidas no Paramount , plataforma de streaming que já havia adquirido os direitos nos EUA em agosto. Com isso, o UFC Fight Pass deixará de oferecer as lutas ao vivo em sua plataforma, como ocorria desde 2022, e será descontinuado no Brasil. Fórmula 1 - A Corte Inglesa iniciou as primeiras audiências do caso de Felipe Massa contra a F1, FIA e o ex-gestor Bernie Ecclestone. O piloto moveu uma ação devido ao desfecho do Mundial de 2008, afetado pelo escândalo do Singapuragate e que terminou com seu vice-campeonato. Massa busca apenas compensação financeira, e não pretende mudar o resultado do campeonato vencido por Lewis Hamilton.