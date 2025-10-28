Grêmio vai receber troféu da Supercopa do Brasil, 35 anos depois

Em cerimônia nesta quarta-feira (29), o Grêmio vai finalmente receber o troféu pela conquista da Supercopa do Brasil de 1990. A entrega virá diretamente das mãos do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud. que estará acompanhado de uma comitiva. Até hoje a entidade nunca deu uma explicação oficial do motivo da taça nunca ter sido entregue.

Recriada em 2019, a Supercopa do Brasil teve o Tricolor como o primeiro vencedor. A equipe ganhou o direito de disputar a competição ao vencer a edição inaugural da Copa do Brasil em 1989. A disputa foi com o Vasco da Gama, campeão brasileiro de 1989. Sem datas para a realização do confronto, foram aproveitados os dois jogos entre os clubes na fase de grupos da Libertadores de 1990.



O Grêmio venceu o primeiro jogo no Olímpico por 2 a 0 e empatou sem gols em São Januário. A comemoração, no entanto, foi sem taça. Apesar de uma explicação oficial nunca ter sido comunicada, uma das possíveis causas do ocorrido é que divergências sobre os direitos de transmissão do jogo. Pela Libertadores, as partidas pertenciam a uma emissora de televisão, e pela Supercopa do Brasil, a outra, mas a teoria nunca foi comprovada. Agora, representado pelo presidente Alberto Guerra, o Tricolor vai receber uma réplica baseada no troféu entregue ao Corinthians em 1991, única outra edição da competição até a retomada.



A iniciativa faz parte de um plano de reparação histórica da entidade. Em agosto deste ano a CBF já havia entregue as medalhas de campeões brasileiros de 1985 para os jogadores do Coritiba, que não haviam recebido as condecorações na época.