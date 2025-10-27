Porto Alegre,

Publicada em 27 de Outubro de 2025 às 20:40

Após entrar no top 30, João Fonseca estreia no Masters 1000 de Paris

Após vencer na Basileia, João Fonseca ocupa o 28º lugar no ranking internacional

Fabrice COFFRINI/AFP/JC
Agências
Após se consagrar campeão do ATP 500 da Basileia neste domingo (26), João Fonseca já tem seu próximo compromisso marcado. O brasileiro fará sua estreia no Masters 1000 de Paris nesta terça-feira (28). A partida, que tem hora de início marcada para as 8h30 (de Brasília), será disputada na Paris La Défense Arena, em Nanterre, França.
Nesta etapa do torneio, Fonseca reencontrará o canadense Denis Shapovalov. Eles se enfrentaram na última sexta-feira, pelas quartas do ATP 500 suíço e o tenista carioca saiu vitorioso após abandono do rival no terceiro set - vencia por 4 a 1.
LEIA TAMBÉM: João Fonseca é campeão na Suíça e se torna o 1º brasileiro campeão de um ATP 500
Caso vença, o tenista brasileiro pode ter uma pedreira na segunda rodada. Seu próximo adversário será quem levar a melhor entre o russo Karen Khachanov, 14º do mundo, e Ethan Quinn, somente o 71º do mundo.
Com a vitória sob o espanhol Alejandro Davidovich Fokina na final deste domingo, João Fonseca ocupa o 28º lugar no ranking internacional. O Masters de Paris é o último torneio de 1000 pontos da temporada e acontece em quadra dura indoor.
SAIBA TUDO SOBRE A ESTREIA DO BRASILEIRO NO MASTERS DE PARIS:
Data: 28/10/2025;
Horário: 8h30min (de Brasília);
Local: Quadra 1 da Paris La Défense Arena, em Nanterre;
Onde assistir: ESPN 2(TV Fechada) e Disney+ (Streaming);

