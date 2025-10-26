Série B - Pela 34ª rodada, nesta sexta, jogaram Novorizontino 1x1 Botafogo-SP e Cuiabá 1x3 Remo. No sábado, teve Athletic 0x2 América-MG, Volta Redonda 0x1 Coritiba, Paysandu 1x2 Avaí, Criciúma 1x2 Goiás. No domingo, teve CRB 2x1 Atlético-GO e Vila Nova-GO 2x2 Ferroviária. Hoje, às 19h, fecham a rodada, às 19h, Chapecoense x Operário-PR e, às 21h30min, Athletico-PR x Amazonas. Série C - Neste sábado, a Ponte Preta venceu o Londrina por 2 a 0 no Moisés Lucarelli, em Campinas, pelo segundo jogo da final e conquistou o título da competição. O jogo de ida havia empatado sem gols. Esse é o primeiro título nacional da Macaca em 125 anos de história. Apesar do vice, o Londrina garantiu a classificação para a segunda divisão em 2026 ao lado de São Bernardo e Náutico. Gauchão feminino - Neste domingo, pela ida das semifinais teve Brasil-Far 0x0 Grêmio. Os jogos de volta ocorrem no próximo final de semana. Taekwondo - Na última sexta-feira Maria Clara Pacheco foi campeã mundial da categoria. A jovem venceu a coreana Yu-Jin Kim e garantiu o ouro no feminino até 57kg. Com o resultado, o Brasil volta ao topo do mundo 20 anos depois do título de Natália Falavigna, até então único ouro do país na história da competição. Tênis - Neste domingo, Luisa Stefani foi campeã de duplas no WTA 500 de Tóquio, no Japão. Junto da húngara Timea Babos a brasileira derrotou a sérvia Aleksandra Krunic e a cazaque Anna Danilina por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4 e chegou ao seu quarto título na temporada. A competição no Japão foi a última antes da dupla disputar o WTA Finals, torneio que reunirá as oito duplas de melhor resultado na temporada em Riad, na Arábia Saudita, a partir do próximo sábado dia 1º. Fórmula 1 - Lando Norris dominou de ponta a ponta e venceu o GP do México para assumir a liderança do Mundial. Depois de uma largada caótica, o piloto da McLaren disparou na primeira posição e cruzou a linha de chegada para comemorar a vitória. A segunda colocação ficou com Charles Leclerc, da Ferrari, que foi seguido por Max Verstappen, da Red Bull. Gabriel Bortoleto fez ótima corrida e pontuou ao terminar a prova no 10º lugar. A próxima corrida é no Brasil, em Interlagos, com atividades de pista entre 7 e 9 de novembro.