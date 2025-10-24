Porto Alegre,

Publicada em 24 de Outubro de 2025 às 16:08

Ilha do Pavão terá dias agitados com competições de remo em novembro

DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC
Os próximos dias serão agitados no cenário do remo gaúcho e brasileiro. A Ilha do Pavão, uma das sedes do Grêmio Náutico União (GNU), receberá, a partir da próxima quinta-feira (30) até o dia 2 de novembro, a Copa Sul-Sudeste e o Campeonato Brasileiro Interclubes de Jovens Talentos (CBI Jovens Talentos), duas tradicionais competições do esporte.
A primeira reúne a elite dos competidores das duas regiões em tradicionais equipes do cenário nacional. Já a segunda atrai a atenção das promessas e futuras estrelas do remo, que podem carimbar vagas na seleção brasileira e sonhar com a disputa dos grandes torneios internacionais.
Depois, entre os dias 7 e 9 de novembro, é a vez do Brasileiro Master de Remo. Com atletas a partir dos 27 anos, o torneio terá uma peculiaridade em relação às últimas edições. Como símbolo de resiliência após as enchentes do ano passado, os clubes gaúchos se uniram para representar a federação do Estado e estão, na Ilha do Pavão, juntos em uma só equipe. O presidente da Federação de Remo do Rio Grande do Sul (Remosul), Vicente Goulart, estima que o prejuízo para os clubes, somado, esteja na casa dos R$ 8 milhões.
Ele também cita um receio das pessoas perante o esporte após as cheias. Muito afetadas, as escolas precisaram de tempo para se reerguer. “E essa união está desmistificando um pouquinho esse medo que está sendo gerado e é compreensível”, completa Goulart.
O coordenador técnico do GNU, Marcelus Silva, que dedicou a vida ao esporte e está há 40 anos no meio, entende que a junção no Master “foi em prol do remo para que o Rio Grande do Sul não ficasse esquecido e abandonado.” De olho no título, o time terá integrantes de Porto Alegre, Pelotas, outros municípios do Estado e de gaúchos que moram longe e vêm para somar na equipe, explica Silva.
Goulart projeta cerca de 800 competidores entre todos os torneios. E com os eventos abertos ao público, a expectativa é receber 4 mil pessoas ao longo dos sete dias de atividades. Os dias mais agitados serão no Master, que atrai a maior quantidade de gente.
E o local ainda serve como alojamento para quem vem de fora. Em meio à rotina de treinos, a Ilha do Pavão já abriga alguns competidores que não são de Porto Alegre e aguardam o próximo final de semana.

