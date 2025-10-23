Série B - Pela 34ª rodada, nesta sexta-feira, jogam, às 19h, Novorizontino x Botafogo-SP e, às 21h35min, Cuiabá x Remo. Já no sábado, às 16h, tem Athletic-MG x América-MG e, Volta Redonda x Coritiba, Paysandu x Avaí (18h30min) e Criciúma x Goiás (20h30min). No domingo, às 16h, jogam CRB x Atlético-GO e, às 18h30min, Vila Nova-GO x Ferroviária. Série C - Neste sábado, às 17h, no estádio Moises Lucarelli, Ponte Preta e Londrina fazem a final. No primeiro jogo, no Paraná, empate sem gols. As duas equipes já garantiram a vaga na Série B junto com Náutico e São Bernardo-SP. Gauchão feminino - Neste domingo, às 15h30min, pelo duelo de ida da semifinal da competição, tem Brasil-FAR x Grêmio. Maracanã - A comissão da Alerj incluiu o tradicional estádio entre os imóveis que podem ser vendidos para quitar dívidas com a União. NBA - Chauncey Billups, técnico do Portland Trail Blazers, e Terry Rozier, armador do Miami Heat, estão entre as mais de 30 pessoas presas em conexão com investigações federais separadas, mas relacionadas, sobre jogos de azar ilegais. Rozier forneceu informações não públicas a parceiros criminosos, que, por sua vez, usavam laranjas para fazer várias apostas. O esquema durou de 2022 até 2024 e movimentou milhões de dólares em lucros ilícitos. NBA 2 - Com a prisão de Chauncey Billups, o Portland Trail Blazers anunciou que o brasileiro Tiago Splitter assumirá o comando interino da franquia. Com isso, Splitter se torna o primeiro brasileiro da história a treinar uma equipe da liga norte-americana de basquete. Como jogador, ele foi campeão com o San Antonio Spurs, em 2014, sendo também o primeiro brasileiro a realizar o feito. Tênis - Nesta sexta, às 10h10min, o brasileiro João Fonseca volta às quadras para enfrentar o canadense Denis Shapovalov (23º), pelas quartas de final do ATP 500 da Basileia, na Suíça. Fórmula 1 - Acontece neste final de semana, a 19ª etapa da categoria, o GP do México, disputado no Circuito Hermanos Rodriguez, na Cidade do México. A classificação corre às 18h deste sábado. Já a largada da prova será domingo, às 17h. Oscar Piastri lidera com 346 pontos, seguido por Nando Noris (332) e Max Werstappen (306).