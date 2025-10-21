Libertadores - Pelo jogo de ida da semifinal da competição, o Flamengo recebe o Racing no Maracanã, às 21h30min. Liga dos Campeões - Resultados da abertura da 3ª rodada: Barcelona 6 x 1 Olympiacos, Kairat-KAZ 0x0 Pafos-CHP, Arsenal 4x0 Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen 2x7 PSG, Copenhague 2x4 Borussia Dortmund, Newcastle 3x0 Benfica, PSV 6x2 Napoli, USG-BEL 0x4 Inter de Milão e Villarreal 0x4 Manchester City. Liga dos Campeões 2 - Pela 3ª rodada, às 13h45min, jogam Athletic Bilbao x Qarabag e Galatasaray x Bodø/Glimt-NOR. Já às 16h se enfrentam: Monaco x Tottenham, Atalanta x Slavia Praha, Chelsea x Ajax, Eintracht Frankfurt x Liverpool, Bayern de Munique x Club Brugge, Real Madrid x Juventus e Sporting x Olympique de Marseille. Campeonato Brasileiro - O Ceará, o Fortaleza e o Sport pediram à CBF o reconhecimento dos títulos Norte-Nordeste como Brasileirão. O pedido foi realizado juntamente com as Federações Pernambucana e Cearense. As entidades alegam que o torneio foi equivocadamente considerado regional na época. Real Madrid - O atacante Endrick será emprestado pelo clube a partir de janeiro de 2026. O brasileiro não está nos planos de Xabi Alonso e é a última opção para a posição. Falecimento - O fisiculturista gaúcho Kadu Santos morreu aos 31 anos, na segunda-feira. Kadu era 11 vezes campeão de fisiculturismo e bicampeão geral do Muscle Contest Rio Grande do Sul, uma das principais competições da modalidade. Ginástica - A brasileira Flávia Saraiva garantiu sua classificação para a final da trave do Mundial de Ginástica Artística de Jacarta, na Indonésia. A medalhista olímpica conseguiu o feito, após ficar em segundo lugar na classificação, com uma pontuação de 13.833. A final é quinta-feira (23) às 8h30. Tênis - O número 46º do mundo e 1º do Brasil, João Fonseca, eliminou o francês Giovanni Perricard (33º), atual campeão do torneio, e avançou às oitavas de final. O carioca de 19 anos, estreou no ATP 500 de Basileia com vitória por 2 sets a 0. Agora, Fonseca irá enfrentar o tcheco Jakub Mensik (19º), que se classificou ao derrotar o suíço Henry Bernet (481º), na última segunda-feira.