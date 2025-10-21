Em jogo atrasado, Inter visita o Bahia para se afastar de vez do Z-4

O Inter volta a campo nesta quarta-feira (22), às 19h, para encarar o Bahia, na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a chance de se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, o time do técnico Ramón Díaz ganhou mais um desfalque de última hora. Além de não poder contar com o meia Alan Patrick, fora por uma lombalgia, o Colorado não terá o lateral-direito Braian Aguirre. Ele foi vetado pelo departamento médico e seu provável substituto será Alan Benítez. Até o momento não se sabe o motivo do veto.

Uma das principais baixas para o confronto em Salvador é Carbonero. O atacante colombiano está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o colorado conta com a volta de Luiz Otávio, recuperado de uma lesão muscular, o jogador pode estar no time titular. Diante dessas baixas, o centroavante Rafael Borré deve ganhar sequência entre os titulares ao lado de Vitinho. E com a possível entrada de Alan Benítez na lateral, Bruno Gomes deve ficar no meio campo. A ideia é que Ramón Díaz vá com um esquema defensivo, com três zagueiros e três volantes.

Em relação a Alan Patrick, o departamento médico do clube estabeleceu que o meia viajará apenas na quinta-feira (23), visando o confronto contra o Fluminense, no sábado (25), se juntando à delegação no Rio de Janeiro. Já o volante Richard ainda aprimora a condição física após um problema no quadril. Rochet segue se recuperando de cirurgia na mão esquerda e uma lesão no pé esquerdo. O que fará Ivan receber mais uma oportunidade no gol.

Gabriel Mercado, que foi preservado e permaneceu no banco diante do Sport, volta ao time. Victor Gabriel, que não atuou por pertencer aos pernambucanos, fica como alternativa. Óscar Romero também retorna após cumprir suspensão e vira opção no banco.

Apesar da vitória na última rodada, o Colorado está a quatro pontos do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento, e precisa pontuar contra os comandados de Rogério Ceni para se afastar ainda mais da degola e entrar de vez na briga por uma vaga na Sul-Americana. O Esquadrão conta com a volta de Luciano Juba, no entanto, a escalação que goleou o Grêmio no domingo (19) deve ser repetida.

Com isso, a provável escalação colorada deve ter Ivan; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Alan Benítez, Bruno Gomes, Thiago Maia, Bruno Henrique (Luiz Otávio) e Bernabei; Vitinho e Rafael Borré. Já o Bahia deve ir a campo com: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Ademir, Sanabria e Willian José.