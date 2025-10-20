Sul-Americana - Pelo jogo de ida da semifinal, tem Independiente del Valle x Atlético-MG, às 21h30min.

Liga dos Campeões - Pela 3ª rodada, às 13h45min, jogam Barcelona x Olympiacos e Kairat x Pafos. Já as 16h, tem Arsenal x Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen x PSG, Copenhague x Borussia Dortmund, Newcastle x Benfica, PSV x Napoli, USG x Inter de Milão e Villarreal x Manchester City.

Racismo - A partida entre Manthiqueira e Corinthians foi paralisada no domingo, após um jogador de 12 anos sofrer racismo de uma torcedora na arquibancada. Durante a partida disputada em Guaratinguetá, um jogador do time da casa sentou no gramado e começou a chorar, quando o árbitro Guilherme Drbochlaw foi até o atleta, que denunciou ter sido alvo de racismo de uma torcedora do Corinthians. O protocolo antirracismo foi acionado e a mulher de 41 anos, foi rapidamente identificada e presa em flagrante pela Polícia Militar.

Diego Forlán - O ex-atacante do Inter e da seleção uruguaia fraturou três costelas e sofreu um pneumotórax, um colapso parcial no pulmão. Ele foi encaminhado para um hospital em Montevidéu, onde está em observação. Na ocasião, ele defendia o Old Boys em partida contra o Old Christians, em uma liga de veteranos. A lesão aconteceu após choque com um adversário no ar seguida de uma queda.

NBB - Nesta terça, o Caxias do Sul realiza sua estreia na Liga Nacional de Basquete. O time gaúcho enfrenta o Pato Basquete, às 19h30min, no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul. Outra equipe gaúcha na competição é o União Corinthians, no entanto, realiza seu jogo de estreia na quinta-feira, contra o mesmo adversário, no Ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul, às 19h.

Jogos Adaptados para Idosos - Entre os dias 6 e 9 de novembro, acontecem os jogos de integração da pessoa idosa do RS. Os jogos fazem parte de um conjunto de ações governamentais com o objetivo de assegurar os direitos sociais dos idosos, integrando uma estratégia para a implementação da Política Nacional do Idoso, no que diz respeito programas de lazer, esporte e atividade física com vistas a uma melhor qualidade de vida.