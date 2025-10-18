Primeira mulher técnica do NBB, Jelena Todorovic explica escolha por Brasil

A Sérvia Jelena Todorovic chega ao Brasil para ser a primeira mulher no cargo de Head Coach de um tempo masculino de basquete no País , assumindo o Fortaleza Basquete Cearense . Nascida em 1993, a jovem treinadora fez sua carreira como jogadora na Sérvia, jogando no Estrela Vermelha, e em 2011 iniciou sua transição para a vida fora da quadra. Em 2013, mudou para a Austrália, onde foi assistente de diversos clubes.

Em 2022, foi assistente da seleção feminina do seu país, trabalhou com a Grécia masculina no ano seguinte e, em 2024, passou por clubes da Europa num programa de treinamento e capacitação. Enquanto estava em um treino do Estrela Vermelha, conheceu Thalis Braga, presidente do Basquete Cearense, e foi ali que iniciou uma relação entre ela e sua primeira vez na posição de treinadora principal.

Jelena falou que não veio apenas para ser a primeira mulher, mas para ficar marcada como alguém que fez algo novo para o País. “Não quero ser lembrada apenas como a primeira mulher, mas como alguém que trouxe uma cultura diferente, com bons resultados e algo novo”.

Ela também pede que o torcedor vá aos ginásios e ainda valorizou seu elenco. “Temos um ótimo momento, cheio de grandes jogadores, e queremos que cada jogo em casa seja lotado pelos nossos torcedores”.

A treinadora contou que o Brasil foi o primeiro país a dar essa oportunidade , mas esse não foi o único motivo pelo qual ela escolheu vir para cá. "Eu escolhi o Brasil por muitos motivos, um deles é porque o NBB é a melhor liga da América do Sul e tem uma longa tradição no basquete".

Ela ainda conta que o país é muito admirado na Sérvia e que se encantou com o Brasil após algumas visitas. "Na Sérvia, nós realmente amamos o Brasil e os brasileiros, porque somos muito parecidos, nos chamamos inclusive, de brasileiros da Europa. Visitei o Brasil muitas vezes e me encantei com as pessoas, com a cultura. Eu acredito que este é o melhor lugar para mim agora, na minha carreira e é um lugar onde eu posso fazer a diferença".