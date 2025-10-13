Com oito mudanças, seleção volta a campo para enfrentar o Japão

Na manhã desta segunda-feira (13) ontem, a seleção brasileira realizou o último treino antes de enfrentar o Japão, nesta terça-feira (14), às 7h30min, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio. Esse foi apenas o segundo trabalho do técnico Carlo Ancelotti depois da goleada de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul e o único realizado na Terra do Sol Nascente.
Se, na primeira atividade, ainda em Seul, a única mudança foi a entrada do goleiro Hugo Souza no lugar de Bento, dessa vez o técnico Carlo Ancelotti inovou. Dos onze que estiveram em campo, sobraram apenas três. Bruno Guimarães, Casemiro e Vinícius Júnior. O trio é tratado como “intocável”, tem no primeiro o jogador que mais atuou sob o comando do italiano desde sua chegada ao combinado canarinho e uma dupla de confiança. Um deles, recuperado pelo treinador.
Casemiro parecia estar fora do grupo que iria à Copa do Mundo de 2026, não era convocado desde outubro de 2023, quando a equipe foi derrotada pelo Uruguai por 2 a 0 nas eliminatórias. Mas com a chegada de Ancelotti, que já havia comandado o volante no Real Madrid, voltou a ser chamado. As boas atuações lhe garantiram de volta a braçadeira de capitão, que deve carregar no Mundial.
Com as mudanças, o quadrado ofensivo foi desfeito, apesar dos bons resultados, e deve dar lugar a um 4-3-3, com Lucas Paquetá fazendo a ligação entre o meio-campo e o ataque. A função de Guimarães também será alterada. O volante deixará de jogar na mesma linha de Casemiro e passará a atuar mais perto de Paquetá, alternando o abastecimento dos atacantes.
A defesa terá três jogadores atuando no Brasil. Como prometido, Hugo Souza do Corinthians será o titular no gol. A ele se juntam o lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, e o zagueiro Fabrício Bruno do Cruzeiro. O lateral-esquerdo será Carlos Augusto e o zagueiro Lucas Beraldo completa o quarteto defensivo.
Já o Japão tenta quebrar um jejum histórico. Nunca ganhou dos brasileiros. Nas 13 oportunidades em que se enfrentaram, perderam 11 e empataram apenas duas. Uma das derrotas foi o 4 a 1 na fase de grupos da Copa de 2006. No último confronto, também um amistoso em 2022, saiu com um revés pelo placar mínimo.
No ataque, Estêvão, Matheus Cunha e Rodrygo, que foi chamado pela primeira vez pelo italiano nesta data Fifa, vão para o banco. Vini Júnior será o mais avançado no setor, atuando quase como um centroavante. Luiz Henrique e Gabriel Martinelli fecham a equipe.
O time que entra em campo deve ter Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Júnior e Gabriel Martinelli. Já o provável Japão deverá vir de Seung-gyu Kim; Sakai, Itakura, Taniguchi e Nagatomo; Endo, Morita e Ito; Minamino, Doan e Asano.
