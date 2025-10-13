Com oito mudanças, seleção volta a campo para enfrentar o Japão

Na manhã desta segunda-feira (13) ontem, a seleção brasileira realizou o último treino antes de enfrentar o Japão, nesta terça-feira (14), às 7h30min, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio. Esse foi apenas o segundo trabalho do técnico Carlo Ancelotti depois da goleada de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul e o único realizado na Terra do Sol Nascente.

Se, na primeira atividade, ainda em Seul, a única mudança foi a entrada do goleiro Hugo Souza no lugar de Bento, dessa vez o técnico Carlo Ancelotti inovou. Dos onze que estiveram em campo, sobraram apenas três. Bruno Guimarães, Casemiro e Vinícius Júnior. O trio é tratado como “intocável”, tem no primeiro o jogador que mais atuou sob o comando do italiano desde sua chegada ao combinado canarinho e uma dupla de confiança. Um deles, recuperado pelo treinador.



Casemiro parecia estar fora do grupo que iria à Copa do Mundo de 2026, não era convocado desde outubro de 2023, quando a equipe foi derrotada pelo Uruguai por 2 a 0 nas eliminatórias. Mas com a chegada de Ancelotti, que já havia comandado o volante no Real Madrid, voltou a ser chamado. As boas atuações lhe garantiram de volta a braçadeira de capitão, que deve carregar no Mundial.