Grêmio encara o Brasil-Pel, neste sábado, em jogo-treino na Arena

Aproveitando a data Fifa para dar ritmo ao grupo e buscar uma melhor formação da equipe, o técnico Mano Menezes terá um jogo-treino contra o Brasil-Pel neste sábado (11), às 11h, na Arena. O jogo será aberto ao público que poderá conferir a partida pagando apenas R$ 10,00 ou um brinquedo que será repassado ao Instituto Geração Tricolor.

Por outro lado, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (9) o áudio da expulsão de Kannemann contra o Bragantino, ainda no primeiro tempo. O árbitro Lucas Casagrande expulsou o zagueiro do Grêmio de forma direta, antes dos paulistas cobrarem a falta para dentro da área. Casagrande considerou a conduta do zagueiro gremista como violenta.

Gilberto Castro Jr, que estava na cabine do VAR relatou: "Para mim, está claro. O número 4 (Kannemann) dá um soco no rosto do adversário. Pode confirmar o cartão vermelho. Pode confirmar a decisão". Sem a "revisão protocolar", diferente do pênalti marcado em suposta mão de Marlon, os áudios só puderam ser divulgados após autorização da Fifa, que foi requisitada pela CBF junto ao órgão. O Tricolor segue buscando a anulação do cartão dado ao argentino, assim como o amarelo dado ao lateral-direito, para poder contar com os atletas na volta da data Fifa contra o São Paulo.

Em meio à turbulência com a arbitragem, o Grêmio tem mais um problema fora de campo. A patrocinadora master da equipe comunicou à diretoria que não terá condições de pagar as parcelas dos próximos três meses. No entanto, empresa de bets disse que irá quitar o valor de cerca de R$ 12 milhões, bem como eventuais juros.