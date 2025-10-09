Com Bento no gol, seleção brasileira enfrenta a Coreia do Sul em Seul

A seleção volta a campo nesta sexta-feira (10), às 8h, para enfrentar a Coreia do Sul, em Seul, na casa dos adversários. Com desfalques importantes, o técnico Carlo Ancelotti vai poder usar o jogo como um laboratório para montar a equipe que vai em busca do hexacampeonato da Copa do Mundo no ano que vem.

Ancelotti garantiu em entrevista coletiva nesta quinta que Bento será o titular no gol para o confronto. Essa será apenas a quinta (9) vez que o jogador entra em campo com a camisa da seleção, e a quarta (8) como titular. No entanto, para o segundo amistoso desta data Fifa, na próxima terça-feira, contra o Japão, Hugo Souza assumirá as luvas do combinado canarinho. Antes da chegada de Ancelotti, o jogador do Corinthians havia sido convocado apenas uma vez, em 2018. Agora, sete anos depois, terá sua primeira oportunidade de entrar em campo.

Ainda nesta quinta, antes do último treino antes da partida, e único com elenco completo, o treinador também disse que voltará a usar um quadrado de ataque. O esquema já foi testado contra Chile e Paraguai e na opinião do técnico os comandados conseguiram balancear as ações ofensivas sem prejudicar a solidez na defesa. Na atividade da última quarta-feira, a dupla do Real Madrid, Rodrygo e Vini Jr, teve a companhia de Matheus Cunha e Estevão na composição do quarteto. O último chega para o jogo em alta.

Em adaptação no Chelsea, seu novo clube, o jogador tem sido usado com parcimônia, ainda não jogou 90 minutos inteiros no Blues. Mesmo assim, vem caindo nas graças do torcedor. No clássico contra o Liverpool, o ex-Palmeiras marcou seu primeiro gol pelo clube para garantir a vitória e diminuir a distância para os Reds. Estevão terá contra os coreanos sua terceira oportunidade como titular, até o momento foram sete jogos no total, com um gol marcado.

Apesar do esquema já estar confirmado, ainda sobram algumas dúvidas sobre o time que entra em campo. A principal é a entrada de Bruno Guimarães. O jogador fez seu primeiro treino junto do resto do grupo. Apesar de ser o jogador com mais aparições desde a chegada do novo treinador, o desgaste muscular pode manter o volante fora da partida. Caso entre, deve ocupar o espaço de Lucas Paquetá.

O Brasil deve vir de Bento; Vitinho, Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Paquetá (Bruno Guimarães) ; Rodrygo, Vinicius Jr, Matheus Cunha e Estêvão. Já a provável Coreia do Sul tem Seung-gyu Kim; Moon-hwan Kim, Ju-Sung Kim, Min-jae Kim, Han-beon Lee e Myung-jae Lee; Jin-gyu Kim, Jens Castrop, Kang-in Lee e Jae-sung Lee; Hyeon-gyu Oh