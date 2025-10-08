STJD atende pedido do Grêmio para suspender cartões

Na manhã desta quarta-feira (8), o Grêmio publicou uma nota celebrando a decisão da procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela suspensão dos cartões vermelho e amarelo dados a Kanneman e Marlon, respectivamente, no confronto contra o Bragantino, no último sábado. Segundo a direção gremista, a decisão "inédita e histórica" marca a primeira vez que a tese de um clube é acatada pelo órgão.

A liberação dos jogadores, no entanto, ainda depende de alguns trâmites legais. Até o momento, uma medida inominada requerendo a concessão de liminar para suspensão imediata dos efeitos jurídicos dos cartões foi expedida pelo procurador-geral Paulo Dantas.

A diretoria do clube espera que o presidente do STJD, Luis Otávio Veríssimo, defira a liminar de forma imediata, o que permitiria a escalação dos jogadores já no confronto da volta da pausa para a data Fifa, contra o São Paulo, na pr´´oxima quinta-feira, dia 16, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda que isso ocorra, o caso ainda iria a um julgamento de mérito pelo Pleno do Tribunal em data a ser definida.

Enquanto o Brasileirão não volta, o torcedor vai ter a chance de assistir o Tricolor. Neste sábado, às 11h, o time do técnico Mano Menezes vai enfrentar o Brasil-Pel em jogo treino na Arena. A entrada será mediante doação de um brinquedo ou o valor mínimo de R$ 10,00 na hora da partida. Os itens e valores arrecadados serão destinados ao Instituto Geração Tricolor.