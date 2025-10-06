Após primeira vitória, Ramón Díaz terá tempo para trabalhar no Inter

Com o 2 a 0 aplicado sobre o Botafogo no final de semana, o técnico Ramón Díaz conquistou sua primeira vitória desde sua chegada ao Inter. O resultado garantiu tranquilidade para o novo comandante colorado trabalhar a equipe nos próximos 11 dias. O time só volta a campo no dia 15 de outubro para enfrentar o Mirassol, no retorno da pausa para a data Fifa.



Essa será a primeira vez que a comissão técnica de Díaz e seu filho Emiliano terá um período prolongado de treinamentos antes de entrar em campo. Nos três jogos anteriores, o treinador teve no máximo três dias para preparar a equipe. Mas mesmo com o pouco tempo, tem bons resultados. Ainda não perdeu, são dois empates, com Juventude e Corinthians e uma vitória sobre o Botafogo no último sábado. O último confronto, também marcou a primeira vez que o Colorado passou 90 minutos sem sofrer gols no campeonato em 77 dias, desde a vitória contra o Ceará por 1 a 0, no dia 20 de julho deste ano.

Para conseguir a marca, Ramón Díaz recorreu aos três zagueiros. O sistema já era cogitado por seu antecessor, Roger Machado, que chegou a treinar um 3-5-2, mas não levou a ideia a campo. O modelo adotado pelo técnico atual se assemelha mais a um 3-4-3. Alan Patrick foi escalado mais avançado, como um falso 9. Surtiu efeito, além de possibilitar dois gols de bola trabalhada, um do próprio camisa 10, também deu solidez atrás. A entrada do experiente Mercado na zaga garantiu que a equipe não corresse riscos na defesa.

Resta agora saber como o time será armado após o retorno da data Fifa. Os primeiros sinais já devem aparecer no treino da tarde desta terça-feira (7), quando a equipe se reapresenta no CT Parque Gigante.