Ancelotti comanda 1° treino da seleção com desfalques e Vini Jr. e Rodrygo disputam vaga

A seleção brasileira iniciou nesta segunda-feira pela manhã, noite na cidade de Seul onde ocorre os treinos, sua preparação para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. O técnico Carlo Ancelotti contou com somente 10 convocados e focou na preparação física. No campo, Rodrygo e Vinícius Júnior podem ser concorrentes por vaga de titular, repetindo o Real Madrid.

De volta à seleção por motivos distintos, Vini Júnior, que não foi chamado para a última rodada das Eliminatórias da América do Sul, e Rodrygo, primeira vez convocado pelo técnico italiano, bateram bola após recolocarem o Real Madrid na liderança de LaLiga e não escondiam a alegria nas primeiras atividades na Ásia.

Disputando uma posição de titular no clube merengue ao lado do astro francês Mbappé, eles também devem brigar por uma vaga na equipe de Ancelotti para os amistosos de sexta-feira (10), em Seul, e do dia 14, em Tóquio. Com a ausência de Raphinha, machucado, podem até jogar juntos. Definir a formação ideal do ataque parece a principal missão de Ancelotti atualmente.

A primeira atividade na chuvosa Seul ainda contou com os zagueiros Éder Militão e Fabrício Bruno, o volante Casemiro, o goleiro Bento, os laterais Carlos Augusto e Douglas Santos, e o centroavante Matheus Cunha. Outros jogadores até se apresentaram, mas sem ir ao gramado. O grupo deve trabalhar completo nesta terça-feira (7).