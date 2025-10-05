Meia Maratona do Mercado Público reúne participantes de 18 estados

A mineira Jessica Ladeira Soares, da cidade de Ubá, e o gaúcho Emerson Rosa Oliveira, de Portão, venceram a Primeira Meia Maratona do Mercado Público. Disputada neste domingo, 5, nas ruas do Centro Histórico, o evento contou com a presença do prefeito Sebastião Melo e reuniu 3.811 inscritos do Rio Grande do Sul e também do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba, Amazonas, Distrito Federal, Amapá, Rondônia, Bahia, Acre, Rio Grande do Norte e Ceará.

A competição fez parte das comemorações do aniversário de 156 anos do Mercado Público, o centro de compras mais conhecido de Porto Alegre, celebrado no dia 5 de outubro. Jessica Ladeira completou o percurso de 21 km em 1h18min59. Na prova masculina, Emerson Rosa fez o trajeto em 1h07min33.

"Não tem nada mais belo e extraordinário do que ver o Centro Histórico cheio de gente, com sol, alegria e boa energia na Capital da Corrida de Rua. A Meia Maratona do Mercado foi um grande sucesso ao unir esporte, saúde e ocupação responsável dos espaços públicos", destacou o prefeito Sebastião Melo.

O evento incluiu as modalidades Meia Maratona, de 21 km, 10 km e 5 km. A largada foi na avenida Borges de Medeiros esquina com a avenida Siqueira Campos e, no quilômetro 21, os atletas passaram por dentro do Mercado Público. A realização da competição foi do Clube dos Corredores de Porto Alegre (Corpa).

Resultados

Meia Maratona masculino: 1º lugar - Emerson Rosa Oliveira com o tempo de 1h07min33

Meia Maratona feminina: 1º lugar - Jessica Ladeira Soares com o tempo de 1h18min59

10 km masculino: 1º lugar - José Soares com o tempo de 36min24

10 km feminino - 1º lugar - Gláucia Placotnik com o tempo de 42min09

5 km masculino: 1º lugar - Lucas Mateus Radtke com 16min08

5 km feminino: 1º lugar - Paula Pastro com o tempo de 20min49