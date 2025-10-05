Inter supera Botafogo e se afasta do Z4

O Internacional foi melhor e venceu o Botafogo por 2 a 0, neste sábado (4), no Beira-Rio, em duelo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alan Patrick e Vitinho fizeram os gols do Colorado na partida. O jogo ficou marcado pela forte chuva que prejudicou o gramado, principalmente no primeiro tempo. Esta é a primeira vitória do Inter sob o comando de Ramón Díaz. Nos dois primeiros jogos com o argentino à beira do campo, foram dois empates: contra Juventude e Corinthians.

Com o triunfo, o Colorado chega a 32 pontos e salta para a 11ª colocação, distanciando-se da zona de rebaixamento. O Inter iniciou a rodada em 15º, com 29 pontos, enquanto o Vitória abre o Z4, com 25. Já o Botafogo fica em quarto lugar, com 43, e pode perder sua vaga no G4, já que Bahia e Mirassol ainda jogam na rodada.

O Inter volta a campo, contra o Mirassol, enquanto o Botafogo tem clássico contra o Flamengo em seu próximo compromisso. Ambas as partidas acontecem apenas após a Data Fifa, no dia 15, e serão válidas pela 28ª rodada do Brasileirão.

Pouco antes de a bola rolar, uma forte chuva encharcou o gramado do Beira-Rio. O Inter pressionou desde o começo da partida e conseguiu abrir o placar antes da chuva piorar, fazendo com que o primeiro tempo fosse de baixo nível técnico pelas poças no campo. Mesmo com as condições ruins, o Colorado foi melhor e podia ter ampliado, enquanto o Botafogo não conseguiu assustar o goleiro Anthoni.

A chuva parou para o segundo tempo, mas a pressão dos mandantes não. O Inter continuou melhor com o gramado seco e ampliou logo no início, gerenciando o resultado para conquistar a primeira vitória sob o comando de Ramón Díaz e se afastar do Z4.

O Botafogo, mesmo após passar por protestos contra Textor nesta semana, não conseguiu apresentar bom desempenho, e vive com pressão da torcida mesmo estando na parte alta da tabela.