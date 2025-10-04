Sancionada a lei que reconhece Porto Alegre como a Capital da Corrida de Rua

Capital da Corrida de Rua. A iniciativa partiu de um projeto dos vereadores Marcos Felipi (Cidadania) e Gilson Padeiro (PSDB) diante do crescimento da modalidade nos últimos anos. Segundo projeções da prefeitura, O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, sancionou neste sábado a Lei 14.314/25, reconhecendo a cidade como a. A iniciativa partiu de um projeto dos vereadores Marcos Felipi (Cidadania) e Gilson Padeiro (PSDB) diante do crescimento da modalidade nos últimos anos. Segundo projeções da prefeitura, Porto Alegre deve ter mais de 90 provas de corrida de rua até o final de 2025 , três vezes mais do que o registrado em 2023, quando 30 competições reuniram 55.269 atletas.

A lei foi sancionada durante ato realizado na manhã deste sábado junto à Rótula das Cuias, um dos pontos percorridos durante as provas. “Em apenas dois anos, nossa cidade triplicou o número de provas e já somos a 2ª capital do Brasil em volume de corridas. O esporte é inclusão, saúde e transformação social. Porto Alegre segue no trote firme, sendo cada vez mais das pessoas e para as pessoas”, postou o prefeito em uma rede social após o evento.

Neste domingo, ocorre a 1ª Meia Maratona do Mercado Público, em comemoração aos 156 anos do tradicional centro de compras. A largada da prova ocorre às 6h10min na avenida Borges de Medeiros, esquina com a avenida Siqueira Campos. No km 21, os atletas passarão por dentro do Mercado Público.