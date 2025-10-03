Porto Alegre,

Publicada em 03 de Outubro de 2025 às 19:56

Conheça a ‘Trionda’, a bola oficial da Copa do Mundo de 2026

Nome da bola faz referência aos países anfitriões do evento do próximo ano

Ulises Ruiz/AFP/JC
Agências
A 'Trionda' é a bola oficial da Copa do Mundo de 2026. A identidade da redonda que vai rolar em estádios dos Estados Unidos, México e Canadá no ano que vem foi revelada nas redes sociais da Fifa nesta quinta-feira. Produzida com uma nova construção de quatro painéis para alto desempenho, a geometria fluida do design replica as ondas (inspirada na 'Ola' dos estádios) representadas no nome oficial da bola.
Com detalhes em azul, verde e vermelho, cores que simbolizam os três países anfitriões do Mundial, a bola, segundo a fabricante Adidas, reforça o sentimento puro do futebol. Os países-sede também são homenageados com ícones significativos: estrela para os EUA, folha de bordo para o Canadá e uma águia para o México. Para finalizar, o design ainda conta com detalhes dourados em homenagem ao troféu da Copa do Mundo e ao espírito de vitória.
Sam Handy, gerente geral da Adidas, explicou que cada detalhe da Trionda tem um propósito. "As texturas em relevo, os gráficos em camadas e as cores vibrantes fazem a bola se destacar instantaneamente, criando um design que parece ganhar vida em suas mãos. É a bola da Copa do Mundo da Fifa mais visualmente divertida que já criamos - uma obra-prima feita para o maior palco do futebol, que dá vontade de segurá-la, admirá-la e, acima de tudo, jogar com ela", afirmou.
Ainda segundo a fabricante, a nova bola permite decisões de arbitragem mais rápidas durante o jogo e oferece mais informações sobre o desempenho em campo do que nunca. A Copa do Mundo 2026 ocorre de 11 de junho a 19 de julho.

