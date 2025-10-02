Ainda sem vencer com Ramón Díaz, Inter recebe o Botafogo

Desde que chegou ao Beira-Rio, o técnico Ramón Díaz ainda não conseguiu conduzir seus comandados a uma vitória. Neste sábado (4), às 18h30min, terá uma nova oportunidade contra o Botafogo, no Beira-Rio. O adversário pela 27ª rodada do Brasileiro, no entanto, será seu maior desafio desde a chegada, dois jogos atrás.

LEIA TAMBÉM: Seleção deve enfrentar Senegal e Tunísia nos amistosos de novembro

O treinador ainda não teve um período prolongado para conseguir demonstrar sua visão de jogo aos atletas. Para sua estreia, o empate em 1 a 1 com o Juventude no Alfredo Jaconi, teve apenas dois dias de preparação. No jogo seguinte, teve mais três treinos antes de fazer seu primeiro comando em casa, quando também empatou com o Corinthians pelo mesmo placar. Agora, serão apenas dois dias novamente antes de enfrentar os cariocas, que ocupam a 4ª posição na tabela.

Apesar de estar a seis pontos da zona do rebaixamento, o sinal de alerta está ligado no Colorado. Nos últimos nove jogos, a equipe venceu apenas um, o 2 a 1 sobre o Fortaleza, que está na parte de baixo da tabela. A sequência levou o diretor esportivo, Andrés D'Alessandro a fazer uma súplica ao torcedor. O público na última quarta foi de pouco menos de 13 mil torcedores.

"O torcedor está chateado com razão, com muita razão. Mas precisamos de vocês. É um momento complicado, mas com a ajuda de todos podemos voltar a ter força. O Inter sem os torcedores perde força. Não estou culpando a torcida, longe disso. É só um pedido. Passamos por momentos muito mais complicados do que esse. Temos muita confiança nos atletas, muita confiança na comissão. Mas precisamos da torcida", destacou o ídolo colorado.

LEIA TAMBÉM: Calderano e Takahashi perdem para chineses e param na semi do China Smash de tênis de mesa

Precisando do apoio nas arquibancadas, a diretoria anunciou mais uma promoção. Os associados das modalidades Sócio Colorado, Patrimonial Clube, Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Separar, Academia do Povo e Parque Gigante, que estão com a mensalidade em dia, poderão garantir presença no Gigante a custo zero. Mais informações podem ser acessadas no Mundo Colorado.

Para conquistar sua primeira vitória à frente da equipe, Ramón Díaz pode promover mudanças táticas. Cogitado antes mesmo da saída de Roger Machado, o treinador não descarta armar um 3-5-2. O esquema é visto como boa opção para tentar estancar o problema defensivo. A última que passou um jogo sofrer gols, foi na vitória de 1 a 0 sobre o Ceará, no dia 20 de julho.

O Inter deve ter Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique (Thiago Maia), Romero e Alan Patrick; Carbonero e Borré. Já o provável Botafogo tem Léo Linck; Vitinho, Kaio, Barboza, Marçal (Alex Telles); Marlon Freitas, Newton; Santi Rodríguez, Savarino, Artur; Arthur Cabral.