Buscando aumentar a sequência invicta, Grêmio visita o Bragantino

Depois de ver a vitória contra o Santos escapar na reta final do jogo, na Vila Belmiro, o Grêmio volta a campo neste sábado (4), às 18h30min, para enfrentar mais um clube paulista, desta vez, o Bragantino. Caso não seja derrotado no jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor alcançará a sua maior série invicta na competição, chegando a cinco jogos sem perder.

LEIA TAMBÉM: Seleção deve enfrentar Senegal e Tunísia nos amistosos de novembro

Para tentar alcançar o feito, o técnico Mano Menezes terá uma baixa importante. Alysson recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Amuzu, destaque no triunfo frente ao Vitória, é o mais cotado. Aravena corre por fora. No meio, Cuéllar será reavaliado, mas como não viajou para São Paulo, onde a equipe está desde terça-feira, sua presença é improvável. Sem ele, o comandante gremista deve repetir o trio de volantes com Dodi, Arthur e Edenilson.

A boa notícia é o retorno de Marcos Rocha. No confronto do meio da semana, o lateral-direito foi poupado. Gustavo Martins, que foi deslocado para a função, volta para o banco de reservas. O resto do sistema defensivo provavelmente será mantido. Ainda sem Volpi, Gabriel Grando fará seu 11º jogo na temporada. O goleiro foi muito exigido no empate em 1 a 1 com o Peixe. Com defesas importantes, foi um dos responsáveis diretos por evitar a derrota na Baixada Santista.

Já o Bragantino vem de uma sequência ruim. Não vence há cinco jogos, e tem apenas um triunfo nos últimos 13 compromissos no Brasileirão. Para buscar a retomada, o treinador Fernando Seabra terá muitas baixas.

LEIA MAIS: Calderano e Takahashi perdem para chineses e param na semi do China Smash de tênis de mesa

O zagueiro Eduardo e os atacantes Davi Gomes, Eduardo Sasha e Isidro Pitta estão lesionados. Já os meio-campistas Fabinho e Jhon Jhon voltam de suspensão e o lateral-direito uruguaio Agustin Sant'Anna também pode ser relacionado, já que foi liberado pelo departamento médico.

O Grêmio deve ser escalado com Grando; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenílson; Amuzu (Aravena), André Henrique e Pavón. Já o Bragantino pode ter Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Thiago Borbas e Henry Mosquera (Nacho Laquintana).

Além de todos os desafios para montar o time, Mano tem um novo problema. Após o apito final nesta quarta (1º), o treinador tentou conversar com Alex Santa, que havia entrado no lugar de Arthur. Mas o volante, nervoso, se desvencilhou dele e saiu reclamando. A cena foi capturada por um torcedor e repercutiu na mídia. Até o momento, ninguém comentou sobre o ocorrido.

Fora de campo, uma novidade na corrida presidencial do clube. Apoiado pelo empresário Celso Rigo, Odorico Roman confirmou sua candidatura nesta quinta-feira (2). Ele será o nome apoiado pelo grupo que estruturou a chapa de Marcelo Marques, que se retirou do processo eleitoral. Antonio Dutra será o vice de futebol. A chapa elegeu 120 conselheiros, dos 150 cargos renovados na eleição realizada no sábado, dia 27, para o Conselho Deliberativo.