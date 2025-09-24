Mineirinho vai descer a rampa do Caff ao meio-dia desta quinta-feira

O tão esperado salto na maior rampa de skate do mundo, montada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, será realizado ao meio-dia desta quinta-feira (25). O lendário skatista Sandro Dias, o Mineirinho, será o protagonista do Red Bull Building Drop, promovido pela Red Bull com apoio do governo do Rio Grande do Sul.

Por medida de segurança, para garantir a rápida remoção em caso de acidentes e para a máxima concentração do atleta, a ação não será aberta ao público. No entanto, será possível acompanhar todos os detalhes por meio de transmissão ao vivo na Red Bull TV e no canal Red Bull Youtube.

Para realização do feito, o governo do Estado viabilizou a utilização do prédio e, em contrapartida, a Red Bull entregará duas rampas de skate e realizará a revitalização de duas pistas em cidades que serão escolhidas posteriormente.