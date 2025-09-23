Consultores da ONU pedem que Fifa suspenda Israel; país tenta vaga na copa

Especialistas independentes nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU pediram nesta terça-feira (23) que Fifa e Uefa suspendam Israel das competições de futebol internacional por sua ofensiva em Gaza. A seleção israelense está atualmente em 3º lugar no Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa.
Os especialistas afirmaram que os "órgãos esportivos não devem fechar os olhos para graves violações dos direitos humanos." Os oito especialistas acrescentaram que seleções representam Estados e devem ser suspensas caso causem violações. Os representantes são contrários às punições individuais contra jogadores israelenses. "Estamos claros que o boicote deve ser dirigido ao Estado de Israel e não a jogadores individuais", diz o comunicado.
Texto ainda lembrou que a Comissão de Inquérito da ONU sobre o Território Palestino Ocupado concluiu que Israel está cometendo genocídio em Gaza. Veja, abaixo, quem assina o documento:
- Alexandra Xanthaki, relatora especial no domínio dos direitos culturais
- K.P. Ashwini, relator especial sobre formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata
- Francesca Albanese, relatora especial sobre a situação dos direitos humanos no território palestiniano ocupado desde 1967
- Pichamon Yeophantong (Presidente), Damilola Olawuyi (Vice-Presidente), Fernanda Hopenhaym, Lyra Jakulevi'ien e Robert McCorquodale, Grupo de Trabalho sobre Empresas e Direitos Humanos
Espanha cogita boicote à Copa 2026
Espanha cogita não participar do Mundial em caso de classificação de Israel. A medida, inédita em competições da Fifa, abre uma série de questionamentos jurídicos e desportivos.
Israel tem nove pontos no Grupo I. A liderança é da Noruega, que soma 15 pontos, com a Itália em segundo, também com nove. Estônia, com três pontos, e Moldávia, zerada, completam a chave. O melhor colocado de cada grupo garante vaga direta, enquanto os segundos colocados precisam passar por um playoff. Ao todo, 16 seleções do continente europeu vão disputar o Mundial.
Israel volta a campo no dia 11 de outubro. O confronto será contra a líder Noruega, em Oslo. A seleção israelense está filiada à Uefa desde 1991. Mesmo pertencendo ao continente asiático, o país participa das ligas europeias de futebol por questões envolvendo política e religião.
